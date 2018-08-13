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    Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Севилью», тер Стеген отбил пенальти в добавленное время

    «Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании со счетом 2:1.

    В составе каталонцев голы забили защитник Жерар Пике и полузащитник Усмане Дембеле. У «Севильи» гол забил форвард Пабло Сарабия, главный арбитр засчитал мяч после просмотра видеоповтора.

    В добавленное время вратарь каталонцев Марк-Андре тер Стеген отбил удар нападающего Виссама Бен-Йеддера с 11-метровой отметки.

    Суперкубок Испании

    Барселона – Севилья – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сарабия, 9; 1:1 – Пике, 42; 2:1 – Дембеле, 79.

    Нереализованный пенальти: нет – Бен-Йеддер, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 00:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 10:38

      тер Стеген конечно спас команду от непредсказуемой концовки матча.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 07:26

      Вратарь не отбил мяч при пенальти, а как говорят взял его намертво...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 01:24

      Такое унылое начало сезона - это уже фишка Вальверде. Похоже, что без этого никак. Но главное, что есть результат. Хотя игра в защите - это тихий ужас, пожар на пожаре. Спасибо Бен-Йеддеру за такой бездарный удар с точки, а то уже виделось дополнительное время.

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 августа 2018, 01:12

      Да уж, с трудом скрипя, начинают крутится шестерни великой Барсы. Начало сезона и уже фортуна рядом. Удачи на всём протяжении сезона! Барса - вперёд!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 августа 2018, 01:11

      продайте к чертям сауреса! или поменяйте на гризмана с доплатой 150 лямов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 августа 2018, 01:04

      Даже Барсе трудно взламывать автобус выходит....

      0
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