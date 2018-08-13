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  • Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Севилью», тер Стеген отбил пенальти в добавленное время

Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Севилью», тер Стеген отбил пенальти в добавленное время

13 августа 2018, 00:57
6

«Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании со счетом 2:1.

В составе каталонцев голы забили защитник Жерар Пике и полузащитник Усмане Дембеле. У «Севильи» гол забил форвард Пабло Сарабия, главный арбитр засчитал мяч после просмотра видеоповтора.

В добавленное время вратарь каталонцев Марк-Андре тер Стеген отбил удар нападающего Виссама Бен-Йеддера с 11-метровой отметки.

Суперкубок Испании

Барселона – Севилья – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сарабия, 9; 1:1 – Пике, 42; 2:1 – Дембеле, 79.

Нереализованный пенальти: нет – Бен-Йеддер, 90+1.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Севилья
Комментарии (6)
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кузнецов артем
1534111455
Даже Барсе трудно взламывать автобус выходит....
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Павел Буре
1534111888
продайте к чертям сауреса! или поменяйте на гризмана с доплатой 150 лямов!
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Yev
1534111950
Да уж, с трудом скрипя, начинают крутится шестерни великой Барсы. Начало сезона и уже фортуна рядом. Удачи на всём протяжении сезона! Барса - вперёд!
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Cules2013
1534112670
Такое унылое начало сезона - это уже фишка Вальверде. Похоже, что без этого никак. Но главное, что есть результат. Хотя игра в защите - это тихий ужас, пожар на пожаре. Спасибо Бен-Йеддеру за такой бездарный удар с точки, а то уже виделось дополнительное время.
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Рубик Докоян
1534134400
Вратарь не отбил мяч при пенальти, а как говорят взял его намертво...
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zigbert
1534145889
тер Стеген конечно спас команду от непредсказуемой концовки матча.
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