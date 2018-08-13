Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Севилью», тер Стеген отбил пенальти в добавленное время

тер Стеген конечно спас команду от непредсказуемой концовки матча.
«Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании со счетом 2:1.
В составе каталонцев голы забили защитник Жерар Пике и полузащитник Усмане Дембеле. У «Севильи» гол забил форвард Пабло Сарабия, главный арбитр засчитал мяч после просмотра видеоповтора.
В добавленное время вратарь каталонцев Марк-Андре тер Стеген отбил удар нападающего Виссама Бен-Йеддера с 11-метровой отметки.
Суперкубок Испании
Барселона – Севилья – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Сарабия, 9; 1:1 – Пике, 42; 2:1 – Дембеле, 79.
Нереализованный пенальти: нет – Бен-Йеддер, 90+1.