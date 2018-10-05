Тренер «Севильи» признал поражение от «Краснодара»

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин дал комментарий по матчу 2-го тура Лиги Европы с «Краснодаром» (1:2).

«Справедливость на табло. Это футбол. Они забили два, нам удалось забить один. У нас были возможности, но не реализовали их. Во втором тайме мы думали, что взяли матч под контроль, создали больше моментов. Нам показалось, что мы переломили ход матча, но получили гол, который стал для нас поражением.

Что касается игроков, вышедших на замену, то они хорошо отыграли, сделали то, чего мы от них ожидали. Некоторые были даже очень хороши. У нас много травмированных игроков, но мы не можем говорить, что причиной поражения стали наши потери. Мы должны думать о том, что через три дня у нас матч с «Сельтой».

После матча в раздевалке царила тяжелая обстановка, но нам нужно это пережить. Наша цель – выйти из группы, и мы прекрасно понимаем, что эта задача решаема. Что касается «Краснодара», то они забили дважды, мы забили однажды. Количество моментов у нас было одинаково.

Соперник продемонстрировал, что они хорошая команда, продолжили свою победную серию. Им помогали болельщики, и на их стороне была удача, которой нам не хватало. У «Краснодара» сейчас 6 очков, ему будет легче, пусть он будет фаворитом, но у нас есть прекрасные возможности побороться за первое место», – сказал Мачин.

Команда Мурада Мусаева возглавляет группу J. «Севилья» и «Стандард» имеют по три очка, но вторую строчку занимают испанцы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Матчи следующего тура состоятся 25-го октября. «Быки» на выезде сыграют с бельгийским клубом, «Севилья» дома примет турецкий «Аксихсар».