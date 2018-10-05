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    Какой вы футболист?

    Тренер «Севильи» признал поражение от «Краснодара»

    Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин дал комментарий по матчу 2-го тура Лиги Европы с «Краснодаром» (1:2).

    «Справедливость на табло. Это футбол. Они забили два, нам удалось забить один. У нас были возможности, но не реализовали их. Во втором тайме мы думали, что взяли матч под контроль, создали больше моментов. Нам показалось, что мы переломили ход матча, но получили гол, который стал для нас поражением.

    Что касается игроков, вышедших на замену, то они хорошо отыграли, сделали то, чего мы от них ожидали. Некоторые были даже очень хороши. У нас много травмированных игроков, но мы не можем говорить, что причиной поражения стали наши потери. Мы должны думать о том, что через три дня у нас матч с «Сельтой».

    После матча в раздевалке царила тяжелая обстановка, но нам нужно это пережить. Наша цель – выйти из группы, и мы прекрасно понимаем, что эта задача решаема. Что касается «Краснодара», то они забили дважды, мы забили однажды. Количество моментов у нас было одинаково.

    Соперник продемонстрировал, что они хорошая команда, продолжили свою победную серию. Им помогали болельщики, и на их стороне была удача, которой нам не хватало. У «Краснодара» сейчас 6 очков, ему будет легче, пусть он будет фаворитом, но у нас есть прекрасные возможности побороться за первое место», – сказал Мачин.

    Команда Мурада Мусаева возглавляет группу J. «Севилья» и «Стандард» имеют по три очка, но вторую строчку занимают испанцы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Матчи следующего тура состоятся 25-го октября. «Быки» на выезде сыграют с бельгийским клубом, «Севилья» дома примет турецкий «Аксихсар».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2018 01:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 19:01

      Ошибаешься Пабло, вы не забили ни одного, всё сделал Краснодар и за вас и за себя.
      Вы были просто статистами.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2018, 14:59

      После 3 перекладин, говорить о том что Севилье не хватило удачи, как минимум глупо. Было бы полной несправедливостью, если бы после такого качественного матча Краснодар не набрал 3 очка.

      1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 5 октября 2018, 10:23

      Образцово вчера играл Краснодар.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 октября 2018, 08:23

      Всех с ПОБЕДОЙ!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25020

      bset 5 октября 2018, 07:57

      Явно не неделя испанцев)

      3
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 5 октября 2018, 07:51

      Спасибо что приехали, приезжайте еще!!!))))

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 5 октября 2018, 07:45

      Победить Севилью, это исторический момент в истории клуба!!!!! Но как играли.... это были две равные команды на поле!!! Пишу, а не верится, но это факт! Нельзя сказать что испанцы играли плохо, но можно сказать, что быки сыграли свою партию очень хорошо.
      Всех с победой!!! Мусаев, это ваша победа!!!! Весь матч как дирижер! И состав и замены.... красавец!
      Ура!!!!

      7
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Retiremen_VMF 5 октября 2018, 11:37

      Краснодар вчера ровнее был, не скромничайте.. Чуть не разгромили очень крупно испанцев..Их только штанги и спасли, даже забить сами не смогли, Краснодар им помог-нелепый автогол получился.. Испанцам не прёт в России, в любом виде

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 5 октября 2018, 07:32

      Реалу с ЦСКА тоже так ,,везло,, - 3 штанги. Но быки всё-таки дожали, а сливочные нет

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      Рейтинг: +392

      A-Den 5 октября 2018, 06:12

      Зато Реал выиграли

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 5 октября 2018, 05:13

      молодцы

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