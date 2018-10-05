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Тренер «Севильи» признал поражение от «Краснодара»

5 октября 2018, 01:38
15

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин дал комментарий по матчу 2-го тура Лиги Европы с «Краснодаром» (1:2).

«Справедливость на табло. Это футбол. Они забили два, нам удалось забить один. У нас были возможности, но не реализовали их. Во втором тайме мы думали, что взяли матч под контроль, создали больше моментов. Нам показалось, что мы переломили ход матча, но получили гол, который стал для нас поражением.

Что касается игроков, вышедших на замену, то они хорошо отыграли, сделали то, чего мы от них ожидали. Некоторые были даже очень хороши. У нас много травмированных игроков, но мы не можем говорить, что причиной поражения стали наши потери. Мы должны думать о том, что через три дня у нас матч с «Сельтой».

После матча в раздевалке царила тяжелая обстановка, но нам нужно это пережить. Наша цель – выйти из группы, и мы прекрасно понимаем, что эта задача решаема. Что касается «Краснодара», то они забили дважды, мы забили однажды. Количество моментов у нас было одинаково.

Соперник продемонстрировал, что они хорошая команда, продолжили свою победную серию. Им помогали болельщики, и на их стороне была удача, которой нам не хватало. У «Краснодара» сейчас 6 очков, ему будет легче, пусть он будет фаворитом, но у нас есть прекрасные возможности побороться за первое место», – сказал Мачин.

Команда Мурада Мусаева возглавляет группу J. «Севилья» и «Стандард» имеют по три очка, но вторую строчку занимают испанцы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Матчи следующего тура состоятся 25-го октября. «Быки» на выезде сыграют с бельгийским клубом, «Севилья» дома примет турецкий «Аксихсар».

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Краснодар Севилья Мачин Пабло
Комментарии (15)
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Vladimir93rus
1538693091
Дядя чушь не неси, Краснодару везло больше!!!, вас перекладина 3 раза спасла,это вам везло, и моментов у вас толком не было, и гол забитый вами везение, не поставь Каборе ногу крицюк уже ловил этот мяч. И вы вообще не забили сегодня забивал исключительно Краснодар!!!
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anjaneri
1538693497
Капыты у быков крепки, а рОги остры... С такой игрой стыдно не взять и чемп, и ту же Ли Евро.
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XoVoS
1538704870
Быки удачи вам и следующих играх
Ответить
Retiremen_VMF
1538714757
Победить Севилью, это исторический момент в истории клуба!!!!! Но как играли.... это были две равные команды на поле!!! Пишу, а не верится, но это факт! Нельзя сказать что испанцы играли плохо, но можно сказать, что быки сыграли свою партию очень хорошо. Всех с победой!!! Мусаев, это ваша победа!!!! Весь матч как дирижер! И состав и замены.... красавец! Ура!!!!
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Razvedchik - sniper
1538715087
Спасибо что приехали, приезжайте еще!!!))))
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bset
1538715453
Явно не неделя испанцев)
Ответить
bolela_16
1538717004
Всех с ПОБЕДОЙ!!!
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Cromathaar
1538724199
Образцово вчера играл Краснодар.
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ivanthebest
1538740788
После 3 перекладин, говорить о том что Севилье не хватило удачи, как минимум глупо. Было бы полной несправедливостью, если бы после такого качественного матча Краснодар не набрал 3 очка.
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maygli
1538755281
Ошибаешься Пабло, вы не забили ни одного, всё сделал Краснодар и за вас и за себя. Вы были просто статистами.
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