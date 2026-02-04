Статистика по турнирам

Кипр. Кубок 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Испания. Примера 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Испании 2018 Испания. Примера 2017/2018 Испания. Сегунда 2014/2015