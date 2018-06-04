«Севилья» отказалась от Венгера за несколько дней до назначения Мачина

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер мог возглавить «Севилью».

За несколько дней до назначения Пабло Мачина на пост главного тренера андалусского клуба агенты предложили «Севилье» французского специалиста.

Однако переговоры с экс-тренером «Жирона» уже были урегулированы, поэтому руководство красно-белых проигнорировало шанс нанять Венгера. При этом кандидатура Мачина полностью поддерживалась новым спортивным директором Хоакином Капарросом, поэтому шансов на то, что совет директоров клуба откажется от его назначения, было мало.

Ранее Венгер объявил, что определится со своим будущим в ближайшие две недели.