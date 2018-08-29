Главный тренер «Севильи»: «Промес – хороший игрок. Он впишется в команду, если будет работать на нее»

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу и игроку центра поля «Жироны» Порту.

«Промес и Порту – хорошие игроки. А хорошие футболисты всегда подходят, если жертвуют собой ради команды.

В том случае, если игроки работают на коллектив, а не на себя, они вписываются в мою команду», – сказал Мачин.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. За это время он провел за московский клуб 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 результативные передачи.