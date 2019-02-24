Тренер «Севильи» Мачин: «Месси особенно нравится играть против «Севильи»

Большого преимущества у Барселоны не было. Но Месси в этот день творил чудеса.
Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин подвел итог матча 25 тура Примеры против «Барселоны» (2:4). Севильцы по ходу встречи вели в счете.
«Кажется, Лионелю Месси особенно нравится против нас играть. Мы показали много хорошего в этой встрече. Не могу что-то предъявить футболистам. Считаю, что счет слишком крупный и не отражает происходящего на поле», – сказал Мачин.
- «Севилья» идет в двух очках от зоны Лиги чемпионов.
- Команда продолжает борьбу за победу в Лиге Европы.
- Мачин пришел в «Севилью» летом.
«Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул