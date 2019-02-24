Тренер «Севильи» Мачин: «Месси особенно нравится играть против «Севильи»

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин подвел итог матча 25 тура Примеры против «Барселоны» (2:4). Севильцы по ходу встречи вели в счете.

«Кажется, Лионелю Месси особенно нравится против нас играть. Мы показали много хорошего в этой встрече. Не могу что-то предъявить футболистам. Считаю, что счет слишком крупный и не отражает происходящего на поле», – сказал Мачин.

«Севилья» идет в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

Команда продолжает борьбу за победу в Лиге Европы.

Мачин пришел в «Севилью» летом.

«Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул