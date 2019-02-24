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    Тренер «Севильи» Мачин: «Месси особенно нравится играть против «Севильи»

    Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин подвел итог матча 25 тура Примеры против «Барселоны» (2:4). Севильцы по ходу встречи вели в счете.

    «Кажется, Лионелю Месси особенно нравится против нас играть. Мы показали много хорошего в этой встрече. Не могу что-то предъявить футболистам. Считаю, что счет слишком крупный и не отражает происходящего на поле», – сказал Мачин.

    • «Севилья» идет в двух очках от зоны Лиги чемпионов.
    • Команда продолжает борьбу за победу в Лиге Европы.
    • Мачин пришел в «Севилью» летом.

    «Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул

    Источник: Diario de Sevilla

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    24.02.2019 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 17:25

      Большого преимущества у Барселоны не было. Но Месси в этот день творил чудеса.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 февраля 2019, 12:37

      Месси вчера совершил чудо и не только ценны его три гола, а более важен его пас на Суареса за спину на 90+. Месси этим пасом помог другу Луису разорвать цепь неуверенности в себе. Свершился гол, а Суарес как никто другой важен для Барсы в играх против Реала. Теперь Луис раскрепощён и это очень важно, он вернулся в строй. Да и Дембеле вчера взбодрился тоже. Команда набирает форму и это радует.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 февраля 2019, 11:59

      Лео в принципе нравиться играть и не важно с кем! А комменты тренера Севильи всего лишь успокоение души и самого себя!)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 09:56

      У Мессии команд-клиентов много не только Севилья...

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