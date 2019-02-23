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    «Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул


    4.3
    Голосов: 7
    23.02.2019 20:59
    У Лео хет-трик и голевая передача.

    «Севилья» принимала «Барселону» не в лучшей форме: в последних трех матчах у команды была одна ничья и два поражения. Оба – в матче с аутсайдерами, «Сельта» сейчас на 17-м месте, а «Вильярреал» – на 18-м.

    Но матч с «Барсой» «Севилья» начала здорово. К перерыву хозяева вели со счетом 2:1, и наверняка бы выиграли, если бы не Лео Месси. Аргентинец сначала оформил хет-трик, а в добавленное время отдал голевую передачу на Суареса. Итог – 4:2 в пользу «Барсы».

    • Хет-трик в ворота «Севильи» стал для Месси 50-м в карьере. Кстати, четыре из них – в ворота «Севильи».
    • Месси – лучший бомбардир европейских лиг в этом сезоне. Сейчас у него 25 мячей, а на втором месте Мбаппе – 20. Криштиану третий с 19 мячами.
    • По голевым передачам Лео тоже на первом месте. До этого он делил его с Киммихом и Азаром, теперь он единоличный лидер (11).
    • Месси забивает не меньше 25 голов в десятом сезоне подряд! Его рекорд – 50 в 2011/12. Как думаете, дотянется?

    Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, как он забивал. Все голы (как и всегда у Месси) – в разном стиле.

    Вот первый гол, с подачи Ракитича:

    Вот второй, с левой ноги:

    А вот хет-трик на добивании:

    Все видеоматериалы взяты из группы ВКонтакте телеканала «Сила».

    Материалы по теме:

    Такого Месси вы не помните. Молчал, ел все подряд, дружил с Роналдиньо

    Масип был третьим вратарем «Барсы», а теперь взял пенальти от Месси

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      джексон102 25 февраля 2019, 19:57

      Второй гол не с левой, а с правой ноги! Красава!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      санкус 25 февраля 2019, 15:21

      "Альфа-Центавра знаете , тамошний он ...."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2019, 14:44

      пеле король футбола МЕССИ БОГ ФУТБОЛА !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 25 февраля 2019, 00:06

      Просто гений футбола! Жаль со сборной у него так ничего и не получилось.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > IVANRUS777 25 февраля 2019, 14:45

      тянуть самому аргентину не получается когда другие не помогают он и так в одиночку вывел аргентину на чемпионат ! но в 14 году в бразилии аргентина была даже ближе к золоту чем германия .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 24 февраля 2019, 23:34

      Блин, Месси - это какое-то читерство )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 24 февраля 2019, 13:56

      Судя по всему Месси будет радовать любителей футбола всего мира еще долго. Это восьмое чудо света, иначе не назовешь.

      8
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      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > владимир миронов 25 февраля 2019, 13:18

      Думаю в 35 уйдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 февраля 2019, 13:24

      Еще говорят, что Лео обычный игрок! Очень сомнительно!)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Fin035 25 февраля 2019, 14:46

      это говорят только дураки ! лео гений и он доказывает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2406

      SarJr 23 февраля 2019, 22:31

      кристина нервно курит в сторонке

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      itarnmag 23 февраля 2019, 21:41

      Гений

      7
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