«Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул

У Лео хет-трик и голевая передача.

«Севилья» принимала «Барселону» не в лучшей форме: в последних трех матчах у команды была одна ничья и два поражения. Оба – в матче с аутсайдерами, «Сельта» сейчас на 17-м месте, а «Вильярреал» – на 18-м.

Но матч с «Барсой» «Севилья» начала здорово. К перерыву хозяева вели со счетом 2:1, и наверняка бы выиграли, если бы не Лео Месси. Аргентинец сначала оформил хет-трик, а в добавленное время отдал голевую передачу на Суареса. Итог – 4:2 в пользу «Барсы».

Хет-трик в ворота «Севильи» стал для Месси 50-м в карьере. Кстати, четыре из них – в ворота «Севильи».

Месси – лучший бомбардир европейских лиг в этом сезоне. Сейчас у него 25 мячей, а на втором месте Мбаппе – 20. Криштиану третий с 19 мячами.

По голевым передачам Лео тоже на первом месте. До этого он делил его с Киммихом и Азаром, теперь он единоличный лидер (11).

Месси забивает не меньше 25 голов в десятом сезоне подряд! Его рекорд – 50 в 2011/12. Как думаете, дотянется?

Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, как он забивал. Все голы (как и всегда у Месси) – в разном стиле.

Вот первый гол, с подачи Ракитича:

Вот второй, с левой ноги:

А вот хет-трик на добивании:

Все видеоматериалы взяты из группы ВКонтакте телеканала «Сила».

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