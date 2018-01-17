Такого Месси вы не помните. Молчал, ел все подряд, дружил с Роналдиньо

Когда-то он был молодым и неизвестным.

Месси уже 31. Недавно он забил свой 400-й в Примере – это первый человек в истории с таким достижением. Мы уже привыкли, что Лео – капитан, полубог с тату и бородой, рекордсмен и просто самый гениальный игрок современности. Но так было не всегда.

15 лет назад он только начинал. Вот ретрооткат во времена, когда молодой Месси забивал первый гол.

Болезнь и смешки защитников

В академию «Барсы» Месси лично позвал бывший спортивный директор клуба Карлес Рексах. Первый тренер Лео в Испании Родольф Борелл вспоминает этот день так:

«Перед нами появился низенький мальчишка. Когда я представил его команде и спросил, где он играет, Лео очень тихо сказал: «В нападении». Я услышал смешок из толпы – кажется, это были наши защитники, которые уже тогда были солидного роста. После первой тренировки они больше никогда не подшучивали над Лео. Знаете выражение «мяч прилип к ноге»? У Лео было по-другому: кажется, мяч и нога были одним целым».

Хотя этот трансфер мог не состояться. Когда Месси было 11, врачи диагностировали у него редкую болезнь – дефицит гормона роста. Рексах, который на тот момент находился в командировке в Аргентине, говорил: «Я много раз беседовал с Лео. Он был лучшим в своей команде. Но у него была одна проблема – он был слишком маленьким. Лео сильно выделялся среди игроков своего возраста из-за техники и видения поля. Возможно, это и сыграло главную роль в переходе».

В итоге «Барселона» пошла на уступки, приняла Месси и оплатила лечение.

Дружба с Роналдиньо

Кандидатуру Месси во взрослый состав быстро одобрил Франк Райкард. В то время (в 2004-м) он активно готовил потенциальных сменщиков давним лидерам команды. Месси по плану был тем, кто заменит самого Роналдиньо. Райкард особенно ценил многофункциональность молодого игрока: «С одной стороны, он шикарно смотрелся в зоне атакующего полузащитника. С другой стороны, как-то раз на тренировке я попросил его сыграть в нападении. В двухсторонке Лео забил 4 гола, Сэм (Это’О) – один, все остальные нападающие – ни одного. Так я понял, что Месси можно использовать на любой позиции в атаке».

Взаимоотношения Месси и Роналдиньо – отдельная история. Рон первый принял Лео в команде и попросил Деко освободить шкафчик в раздевалке, чтобы Месси мог сесть рядом с ним. Он помогал новичку с поиском квартиры, когда Лео окончательно съезжал с базы, и выбрал лучший вариант в одном из самых красивых районов Барселоны. Кстати, Месси живет там до сих пор. Но уже в особняке.

О Месси Роналдиньо говорит так: «Он станет одним из лучших игроков в истории «Барселоны» и футбола. У меня была возможность сыграть с Роналду, но я так рад, что получилось именно с Месси. Он – уникален».

Роналдиньо завершил карьеру в начале прошлого года. На прощание Месси написал трогательный пост в инстаграме:

text text text Публикация от text (@leomessi) 17 Янв 2018 в 8:28 PST

«Я многому у тебя научился. Буду вечно тебе благодарен, что ты сделал все возможное, чтобы в начале карьеры я легко чувствовал себя в раздевалке Барселоны. Мне повезло разделить с тобой столько разного. Ты не только феноменален с мячом, но и, что самое важное, являешься замечательным человеком. Даже если ты решил уйти, футбол никогда не забудет твоей улыбки. Всего наилучшего, Ронни»

Месси не следил за питанием

Сайт MoneyInc выдал интересный факт: первое время после перевода из академии в основную команду Лео забивал на правильное питание. Он периодически ездил домой и почти всегда возвращался с лишним весом. Как вспоминал сам Месси, его мама готовила вкуснейший в мире эскалоп (аргентинское блюдо, приготовленное из сыра, овощей, шницеля и залитое огромным количеством масла со специями), на который он особенно налегал на каникулах.

Из-за этого менеджеры «Барсы» наняли для Месси личного диетолога. На базе повары готовили для него специальные блюда с оптимальным количеством белка и жира.

Его мотивировал Пуйоль

Когда Месси только осваивался в команде, его старшим ментором стал Карлес Пуйоль. Защитник знакомил его с персоналом, показывал базу, заставлял оставаться после тренировок и заряжал на работу. «Месси скучал по дому – это было очень видно, – рассказывал Пуйоль. – Я не давал ему раскисать. Я приглашал Лео в гости, мы ездили на матчи молодежных команд. Мы часто собирались с ним, и я ему без конца говорил: «Лео, ты должен сконцентрироваться на футболе. Ты будешь великим». Как видите, мои слова подействовали».

У Пуйоля много раз спрашивали, кого он считает лучшим. Он всегда называл одну и ту же фамилию.

Дебютировал в каталонском дерби

Месси дебютировал за «Барсу» в официальном матче в октябре 2004-го – в дерби против «Эспаньоля». Хотя сыграл за первую команду он значительно раньше. Фактически первый матч случился еще летом того же года – против «Порту» Моуринью.

Посмотрите это видео. Тут меняется история.

Удивительно, что первый гол случился только в конце сезона. 1 мая 2005-го Месси вышел на четыре минуты в конце матча с «Альбасете», в одной из атак помчался в штрафную, получил гениальнейший пас-заброс от друга Роналдиньо через всю линию защиты соперника и быстро решил вопрос.



Цифры, которые сегодня кажутся дикостью: в свой первый взрослый сезон Примеры Лео Месси отыграл всего 83 минуты, просто семь раз выходя на замену.

Месси не всегда носил десятку. Первым номером Лео был 30-й: футболку с ним презентовал тренер по «Барселона B» Хосе Каррилья. Позже он вспоминал: «Я хотел дать Лео десятку. Но, к сожалению, она была занята Роналдиньо». После перевода Месси в основу Райкард настоял, чтобы Месси выбрал номер, входящих в промежуток от 1 до 23. На тот момент были свободны 13-й и 19-й. Лео выбрал второй вариант. Десятка досталась Месси только после ухода приятеля Роналдиньо.

Позже Месси рассказал о передаче номера: «За несколько месяцев до своего ухода Ронни позвал меня и попросил взять 10-й номер. Для меня это была честь. Он же уже тогда считал, что у меня будет великая карьера».

Лео того периода все характеризовали как молчаливого и застенчивого парня. Это'О рассказывал, что молодой Месси плохо шел на контакт, не раскрывался перед одноклубниками, но часто тусовался с Пуйолем и Роналдиньо. Райкард пытался узнать, что Месси не нравится в новой команде. Но тот не говорил ничего. «Все хорошо мистер», – я постоянно слышал это от Месси. Было видно, что он скучает по дому, что его не очень хорошо приняли некоторые испанцы в команде, и он волновался из-за этого. Но Лео не говорил мне об этом. Он улыбался и дальше утверждал, что все хорошо»

Примерно в тот период Месси создал свое коронное празднование. Когда он забивает, то бежит, смотрит в небо и поднимает руки вверх. Это посвящение бабушке: именно она посоветовала отцу Лео привести его в футбольную секцию. Месси, кстати, празднует так голы до сих пор.

Каким был мир в 2004-м, когда Месси начинал в «Барселоне»:

Путин повторно стал президентом России.

Стартовало шоу «Дом-2».

Доллар стоил 29,5 рублей.

Сборная России проиграла Португалии с историческим счетом (1:7).

1 сентября 2004 года произошел теракт в Беслане.

Произошло крупнейшее землятресение в Индийском океане. Погибли 230 тысяч человек.

Будущему чемпиону мира Килиану Мбаппе на тот момент было 4 года.

В течение года на Марс приземлились несколько аппаратов.

Марк Цукерберг запустил Facebook.

«Локомотив» в последний раз выиграл чемпионат России перед перерывом в 14 лет.

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