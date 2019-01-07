Пике купил клуб 5-го дивизиона. Ему помогут Месси и Фабрегас

Новое хобби звезд «Барселоны».

В конце декабря Жерару Пике одобрили получение во владение клуба «Андорра» из 5-го испанского дивизиона. Вместе с командой к нему перейдут и долги: в ближайшее время Жерар должен заплатить 300 тысяч евро и ежегодно инвестировать в клуб такую же сумму. Общая цифра вложений от Пике прямо сейчас составит 600 тысяч, чтобы урегулировать еще два судебных процесса. Сделку согласовали через инвестиционную компанию «Космос», которая принадлежит Пике. Акционеры «Андорры» единогласно одобрили продажу клуба, но тут уже больше участников, чем анонсируется публично.

Национальная газета Андорры Diari d'Andorra пишет, что с самого начала на помощь Пике были настроены Месси и Фабрегас. Им отведена меньшая роль, но итоговый вклад все равно будет значительным. Если Пике будет развивать клуб, то остальные сделают ему быстрый набор популярности. Перед «Андоррой» ставят глобальную задачу о попадании в Примеру через несколько лет, а для этого привлекут много новых людей. Большинство из них точно будут связаны с «Барселоной». В Испании подтверждают участие Месси и Сеска, но и без них в клубе появилось много каталонцев.

Según informa @diariandorra, Lionel Messi y Cesc Fábregas son los nuevos accionistas del FC Andorra, equipo que Gerard Piqué compró hace algunas semanas. pic.twitter.com/K4UumPbrji — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) 8 января 2019 г.

От Пике уже пошли первые решения: бывший тренер команды Ричард Имбернон сразу отправился в отставку, а на его место пришел Габри. Вместе с «Барселоной» Габри выигрывал Лигу чемпионов, а в роли тренера работал с молодыми игроками клуба. Еще год Габри тренировал в «Сьоне», где пересекался с Митрюшкиным. В «Андорру» его забрали с помощником Альбертом Хоркерой, который тоже долго принадлежал «Барсе».

Есть и трансферные решения. Главным приобретением стал 21-летний Адрия Виланова – сын бывшего тренера «Барселоны», скончавшегося от рака слюнных желез. Виланова воспитывался в «Барселоне», потом был в «Леганесе» и во второй команде «Майорки». Федерико Бессоне, Ферран Такон, Рубен Бовер – еще три игрока, которые переходят в «Андорру». Вы могли о них никогда не слышать, но эти футболисты выступали в разных странах, а Бессоне тоже начинал в «Барсе». Заодно вернулись и несколько бывших игроков «Андорры».

Адрия Виланова на первой тренировке в клубе.

«Андорра» точно не останется без денег. Если их не хватит у Пике и Месси, то поможет японская интернет-компания Rakuten. Она входит в топ-10 интернет-компаний в мире, а с 2016 года спонсирует «Барселону».

Главное достижение клуба до прихода Пике – попадание во второй дивизион, что происходило еще в 90-х. В 1994-м «Андорра» выигрывала Кубок Каталонии, где побеждала «Барселону» и «Эспаньол».

Дальше «Андорру» будут развивать по примеру достижений «Монако», но в соглашении о покупке есть важный пункт. Команда не должна менять название, а большинство игроков будут иметь гражданство Андорры. Пока главной звездой «Андорры» остается полузащитник сборной Андорры Людовик Клементе – он представляет клуб с 2011 года.

«Мы очень рады новому проекту. Люди, которые пришли, дадут нам большой опыт и помогут справиться со всеми изменениями», – говорил Клементе на пресс-конференции перед первым матчем с новым руководством. Игра получилось неудачной: «Андорра» проиграла со счетом 2:3, хотя забила первой и пробовала в составе новичков.

Приобретение «Андорры» – лишь один из проектов с участием Пике. В ближайшее время он займется работой над новым турнир, о чем рассказывал в интервью еще до объявления о покупке «Андорры»: «Я работаю над двумя проектами. Один связан с новым клубом, другой – с созданием нового турнира или использованием уже существующего. Не могу сказать больше, но это будет красиво».

Актуальные материалы:

Курортная жизнь самого кайфового клуба мира. Там собирают звезд

Пике теперь журналист. Первое интервью – с Неймаром