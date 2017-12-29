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    Пике теперь журналист. Первое интервью – с Неймаром


    3.5
    Голосов: 2
    29.12.2017 17:10
    Помимо отличной игры в футбол и ведения бизнеса, Пике теперь интервьюирует лучших футболистов мира.

    Новый проект Пике

    В середине декабря стало известно, что Жерар Пике пошел по стопам Юрия Дудя и открывает свой проект*, где будет брать интервью у известных медийных персон. Тогда же были анонсированы первые три гостя Pique+, ими стали Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес.

    Вот несколько выдержек из первого интервью – с Неймаром.

    О чемпионате мира в России

    «Конечно, я очень хочу оказаться там. Последний ЧМ был не слишком удачным для меня из-за того, что случилось с моей спиной, да и вообще из-за всего, что произошло в Бразилии. Но все это уже в прошлом – впереди новый турнир, у нас отличная команда, и я надеюсь, что нам по силам победить».

    О лучшем и худшем моментах в составе сборной Бразилии

    «Лучший – то, что происходит сейчас. А худший... Я пережил много разных ситуаций, когда мне приходилось несладко, но назову все же ту травму в 2014-м. Это была худшая неделя в моей жизни – та, что наступила вслед за травмой. Я лежал дома и рыдал в подушку, папа с мамой тоже не могли сдержать слез, все вокруг были расстроены: семья, друзья. Хуже этого со мной не было ничего».

    О том, как Неймар мог завершить карьеру после травмы в матче с Колумбией (2014 год)

    «Когда были сделаны все анализы и тесты, врачи сказали: «У нас есть для тебя две новости: хорошая и плохая». И я ответил: «Давайте плохую». – «Чемпионат мира для тебя закончен, ты больше здесь не сыграешь». – «А хорошая?» – «Когда поправишься, снова сможешь ходить. Потому что, если бы удар пришелся на два сантиметра в сторону, с футболом ты мог бы попрощаться».

    О Килиане Мбаппе

    «У него большой талант, это отличный игрок. Его имя точно будет вписано в историю футбола, если он продолжит играть так же, как сейчас. Мбаппе работает на износ, он – хороший человек, у него светлое будущее».

    О том, как он может описать прошлый чемпионат мира – но только одним словом

    «Полная задница».

    *Отметим, что проект Pique+ выходит на платформе The Players Tribune – сайта, контент которого самостоятельно формируют профессиональные спортсмены. На нашем сайте можно прочитать один из текстов The Players Tribune – проникновенный монолог Себастьяна Джовинко о своей карьере.

    Другие идеи Пике

    В октябре 2016 года стало известно, что в будущем Пике хочет побороться за кресло президента «Барселоны». В 2019 году игрок планирует подписать с каталонским клубом новый контракт, который станет для него последним. Затем он завершит карьеру и перейдет к новой деятельности – в том числе к политической.

    Впрочем, пока Жерар осторожничает в высказываниях и не торопится уходить из футбола: «В ближайшей перспективе мой ответ будет отрицательным. Мне нравится играть. Что будет потом, мы увидим. Президенты иногда проваливаются. Мне нужно будет подумать».

    Еще одна идея Пике – поменять систему судейства в футболе:

    «Что бы я делал, если бы стал президентом ФИФА? Я поменял бы систему судейства. Мы можете заметить, что работа сильно давит на арбитров во время игр.

    Для устранения спорных моментов и несправедливости я считаю наиболее целесообразным поменять условия и ввести новые технологии».

    Пике-бизнесмен

    На данный момент у Пике есть уже несколько состоявшихся бизнес-проектов. Первый – это Golden Manager, бесплатная футбольная онлайн-игра. Вот что Жерар рассказывал об идее ее создания: «В детстве я постоянно играл в PC Futbol, которая позволяла ощутить себя одновременно и президентом клуба, и тренером. Но у нее был один недостаток – невозможно играть против собственных друзей. Так что уже в 11 или 12 лет я хотел сделать свою игру, правильную».

    В итоге Пике открыл фирму Kerad Games и сразу вложил в нее 500 тысяч евро. Пока она не приносит Жерару денег, а только тянет его в убыток, но он не унывает: «Мы не колбасу продаем. Здесь другая бизнес-модель, и мы ждем роста популярности виртуального спорта».

    А вот другой проект Пике – как раз таки про колбасу. Точнее – про мясо. Семь лет назад Жерар купил 27% акций компании Natrus, которая занимается производством котлет для гамбургеров и других мясных продуктов. За эти годы доля Пике в компании выросла до 33%, а сама компания вышла с локального на национальный уровень.

    В число прочих инвестиций Пике входят 40% акций компании по производству изотонических напитков (426 Miles) и контрольный пакет в Kypers (модный оптический бренд). Kypers постоянно открывает новые офисы по всему миру, а в продвижении бренда, помимо Пике с Шакирой, уже приняли участие Дани Алвес и Икер Касильяс.

    Еще один замысел Пике – организация крупного мужского теннисного турнира в духе футбольного чемпионата мира. В турнире примут участие сильнейшие сборные мира. Проект уже поддержали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 января 2018, 22:09

      Но посредственный футболист, увы.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 30 декабря 2017, 06:55

      Заголовок поменяли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro 29 декабря 2017, 18:37

      Для начала меня смутила фраза "... Жерар Пике пошел по стопам Юрия Дудя..." Хотел даже полистать литературу, что бы всё-таки уяснить последовательность событий, кто за кем и куда...)) Потом успокоился, т.к. оказалось, что вся статья написана не компетентно и однобоко...
      Если по замыслу планировалось рассказать о его проекте, идеях и бизнесе, то название статьи слишком широкое и ажиотажное!...
      Если хотелось раскрыть Пике в более широком смысле, как человека, то материал узкий и не отражает всей его деятельности, личной жизни и участия в гражданских событиях!.. Плоховато!..)) Хотя, может кому и понравится...

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro > insider_retro 29 декабря 2017, 21:25

      Заголовок поменяли... Теперь, вроде, складно...

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 29 декабря 2017, 18:35

      Красава мужик как игрок, да и на фото, как говорил Шарапов: бабам такие нравятся.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 29 декабря 2017, 18:26

      Мне он вообще не нравится! На любителя человек! Зачем такие статьи писать? Слишком у него длинный язык!

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