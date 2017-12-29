Пике теперь журналист. Первое интервью – с Неймаром

Помимо отличной игры в футбол и ведения бизнеса, Пике теперь интервьюирует лучших футболистов мира.

Новый проект Пике

В середине декабря стало известно, что Жерар Пике пошел по стопам Юрия Дудя и открывает свой проект*, где будет брать интервью у известных медийных персон. Тогда же были анонсированы первые три гостя Pique+, ими стали Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес.

Вот несколько выдержек из первого интервью – с Неймаром.

twit text — The Players' Tribune (@PlayersTribune) December 27, 2017

О чемпионате мира в России

«Конечно, я очень хочу оказаться там. Последний ЧМ был не слишком удачным для меня из-за того, что случилось с моей спиной, да и вообще из-за всего, что произошло в Бразилии. Но все это уже в прошлом – впереди новый турнир, у нас отличная команда, и я надеюсь, что нам по силам победить».

О лучшем и худшем моментах в составе сборной Бразилии

«Лучший – то, что происходит сейчас. А худший... Я пережил много разных ситуаций, когда мне приходилось несладко, но назову все же ту травму в 2014-м. Это была худшая неделя в моей жизни – та, что наступила вслед за травмой. Я лежал дома и рыдал в подушку, папа с мамой тоже не могли сдержать слез, все вокруг были расстроены: семья, друзья. Хуже этого со мной не было ничего».

О том, как Неймар мог завершить карьеру после травмы в матче с Колумбией (2014 год)

«Когда были сделаны все анализы и тесты, врачи сказали: «У нас есть для тебя две новости: хорошая и плохая». И я ответил: «Давайте плохую». – «Чемпионат мира для тебя закончен, ты больше здесь не сыграешь». – «А хорошая?» – «Когда поправишься, снова сможешь ходить. Потому что, если бы удар пришелся на два сантиметра в сторону, с футболом ты мог бы попрощаться».

О Килиане Мбаппе

«У него большой талант, это отличный игрок. Его имя точно будет вписано в историю футбола, если он продолжит играть так же, как сейчас. Мбаппе работает на износ, он – хороший человек, у него светлое будущее».

О том, как он может описать прошлый чемпионат мира – но только одним словом

«Полная задница».

*Отметим, что проект Pique+ выходит на платформе The Players Tribune – сайта, контент которого самостоятельно формируют профессиональные спортсмены. На нашем сайте можно прочитать один из текстов The Players Tribune – проникновенный монолог Себастьяна Джовинко о своей карьере.

Другие идеи Пике

В октябре 2016 года стало известно, что в будущем Пике хочет побороться за кресло президента «Барселоны». В 2019 году игрок планирует подписать с каталонским клубом новый контракт, который станет для него последним. Затем он завершит карьеру и перейдет к новой деятельности – в том числе к политической.

Впрочем, пока Жерар осторожничает в высказываниях и не торопится уходить из футбола: «В ближайшей перспективе мой ответ будет отрицательным. Мне нравится играть. Что будет потом, мы увидим. Президенты иногда проваливаются. Мне нужно будет подумать».

Еще одна идея Пике – поменять систему судейства в футболе:

«Что бы я делал, если бы стал президентом ФИФА? Я поменял бы систему судейства. Мы можете заметить, что работа сильно давит на арбитров во время игр. Для устранения спорных моментов и несправедливости я считаю наиболее целесообразным поменять условия и ввести новые технологии».

Пике-бизнесмен

На данный момент у Пике есть уже несколько состоявшихся бизнес-проектов. Первый – это Golden Manager, бесплатная футбольная онлайн-игра. Вот что Жерар рассказывал об идее ее создания: «В детстве я постоянно играл в PC Futbol, которая позволяла ощутить себя одновременно и президентом клуба, и тренером. Но у нее был один недостаток – невозможно играть против собственных друзей. Так что уже в 11 или 12 лет я хотел сделать свою игру, правильную».

В итоге Пике открыл фирму Kerad Games и сразу вложил в нее 500 тысяч евро. Пока она не приносит Жерару денег, а только тянет его в убыток, но он не унывает: «Мы не колбасу продаем. Здесь другая бизнес-модель, и мы ждем роста популярности виртуального спорта».

twit text — Kypers USA (@KypersUSA) October 2, 2017

А вот другой проект Пике – как раз таки про колбасу. Точнее – про мясо. Семь лет назад Жерар купил 27% акций компании Natrus, которая занимается производством котлет для гамбургеров и других мясных продуктов. За эти годы доля Пике в компании выросла до 33%, а сама компания вышла с локального на национальный уровень.

В число прочих инвестиций Пике входят 40% акций компании по производству изотонических напитков (426 Miles) и контрольный пакет в Kypers (модный оптический бренд). Kypers постоянно открывает новые офисы по всему миру, а в продвижении бренда, помимо Пике с Шакирой, уже приняли участие Дани Алвес и Икер Касильяс.

Еще один замысел Пике – организация крупного мужского теннисного турнира в духе футбольного чемпионата мира. В турнире примут участие сильнейшие сборные мира. Проект уже поддержали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.