Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 01 февраля 2020
Валенсия
01.02.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
77'
К. Солер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
Желтая карточка
Хауме
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Коклен
90'
+1
89'
Желтая карточка
П. Систо
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
85'
82'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Бельтран
Желтая карточка
М. Гомес
80'
78'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Г. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
К. Солер
Пас отдал
Родриго
77'
73'
Замена
П. Систо
️️️️
Н. Араужо
65'
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Родриго
️️️️
А. Флоренци
53'
Желтая карточка
А. Флоренци
50'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Э. Гарай
43'
40'
Желтая карточка
К. Васкес
Желтая карточка
Д. Васс
33'
Желтая карточка
Г. Паулиста
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хауме
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
24
Флоренци
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
14
Торрес
9
Гомес
3-2-3-2
36
Бланко
24
Мурильо
4
Айду
14
Араужо
20
Васкес
15
Оласа
8
Бельтран
5
Йокушлу
12
Рафинья
21
Фернандес
10
Аспас
24
Гарай
4
Дьякаби
4
Дьякаби
24
Гарай
24
Флоренци
19
Родриго
19
Родриго
24
Флоренци
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
14
Араужо
77
Систо
77
Систо
14
Араужо
21
Фернандес
90
Смолов
90
Смолов
21
Фернандес
8
Бельтран
77
Мина
77
Мина
8
Бельтран
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
1
Серхио Альварес
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Валенсия - Сельта
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Валенсия
Сельта
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+