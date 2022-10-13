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    Оскар Гарсия

    Тренер
    Имя Оскар
    Фамилия Гарсия
    Гражданство Испания
    Дата рождения 26 апреля 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Реймс 4 : 0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реймс 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Лон-Плаж 0 : 7 Реймс
    21.01.2023 Лез Эрбье 0 : 3 Реймс
    08.02.2023 Тулуза 3 : 1 Реймс
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