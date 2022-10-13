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Оскар Гарсия
Главные новости
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
1
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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Оскар Гарсия
Тренер
Имя
Оскар
Фамилия
Гарсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 апреля 1973
Статистика
Новости
Статьи
Матчи за последние 30 дней
Дата
Матч
Турнир
12.02.2023
Реймс
4 : 0
Труа
Франция. Лига 1, 23 тур
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Англия. Чемпион-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Чемпионшип 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Реймс
3
2
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
08.01.2023
Лон-Плаж
0 : 7
Реймс
21.01.2023
Лез Эрбье
0 : 3
Реймс
08.02.2023
Тулуза
3 : 1
Реймс
13 октября 2022
21:27
В Лиге 1 за день 4 клуба поменяли тренеров. Это рекорд
24 сентября 2021
22:25
RMC Sport: Гарсия из «Реймса» – кандидат на замену Куману в «Барселоне»
2
30 июня 2020
08:59
Главный тренер «Сельты»: «Смолов делает большой объем работы и освобождает Аспаса»
1
26 июня 2020
16:56
Фото
«Сельта» продлила контракт с главным тренером Гарсией. За команду играет Смолов
1
17 апреля 2020
17:19
Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо»
19
8 марта 2020
14:14
Тренер «Сельты» Гарсия: «У Смолова нетипичный для русского характер. Надеемся, уровень его игры будет расти»
4
17 февраля 2020
09:28
Тренер «Сельты» Гарсия – о замене Смолова в матче с «Реалом»: «Нужно было выпустить индивидуально сильных игроков»
10 февраля 2020
06:39
Тренер «Сельты» Гарсия: «Через две недели Смолов будет выглядеть гораздо лучше»
4
1 февраля 2020
10:22
Тренер «Сельты» Гарсия: «Смолов – очень качественный нападающий»
2
15 ноября 2017
15:01
Главный тренер «Сент-Этьена» отправлен в отставку
14 апреля 2017
10:06
Тренер «Зальцбурга» может сменить Энрике в «Барселоне»
5
16 января 2017
07:00
Гиггз может возглавить «Ноттингем Форест»
2
08.03.2017 13:30
«Вы – кучка сумасшедших глупцов». Кто тянет «Валенсию» на дно
Вот уже почти три года «Валенсия» принадлежит сингапурскому миллиардеру, и за это время стало ясно: Питер Лим провалился. Виталий Ошовский разбирается, как так вышло и что с этим делать.
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