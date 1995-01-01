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    Тренер «Сельты» Гарсия: «У Смолова нетипичный для русского характер. Надеемся, уровень его игры будет расти»

    Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия дал характеристику своему форварду Федору Смолову. Игрок принадлежит «Локомотиву».

    «Мы обсуждали тему адаптации российских футболистов, но знали, что характер у Смолова не такой, как у типичного русского, он экстраверт и идеально разговаривает по-английски. Помню его с тех пор, как «Зальцбург» играл с «Краснодаром». Тогда я понял, что он игрок другого уровня.

    Если будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию, у него превосходные навыки. Он окружeн хорошими игроками. Надеемся, уровень его выступления будет расти и в скором времени мы увидим Смолова в лучшей форме», – приводит слова Гарсии «Чемпионат» со ссылкой на El Desmarque.

    • Смолов провел за «Сельту» шесть матчей, забил гол.
    • Команда в таблице идет на 17-м месте.
    • «Сельта» летом будет иметь право выкупить Смолова.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +709

      FaTeK1945ru 45 минут назад

      ...этот Гарсия,всем гарсиям Гарсия.

      0
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      Рейтинг: +59

      Ник Уволен 1 час назад

      Он что знает русский характер? И вообще, что такое это за характер такой?

      8
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      ...
      Рейтинг: +9429

      Cules2013 > Ник Уволен 37 минут назад

      Головину об этом характере говорили в Монако, он это Красаве в интервью выложил. Типа русские угрюмые, но при этом беспредельщики и халявщики.

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