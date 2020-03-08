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  • Тренер «Сельты» Гарсия: «У Смолова нетипичный для русского характер. Надеемся, уровень его игры будет расти»

Тренер «Сельты» Гарсия: «У Смолова нетипичный для русского характер. Надеемся, уровень его игры будет расти»

8 марта 2020, 14:14
4

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия дал характеристику своему форварду Федору Смолову. Игрок принадлежит «Локомотиву».

«Мы обсуждали тему адаптации российских футболистов, но знали, что характер у Смолова не такой, как у типичного русского, он экстраверт и идеально разговаривает по-английски. Помню его с тех пор, как «Зальцбург» играл с «Краснодаром». Тогда я понял, что он игрок другого уровня.

Если будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию, у него превосходные навыки. Он окружeн хорошими игроками. Надеемся, уровень его выступления будет расти и в скором времени мы увидим Смолова в лучшей форме», – приводит слова Гарсии «Чемпионат» со ссылкой на El Desmarque.

  • Смолов провел за «Сельту» шесть матчей, забил гол.
  • Команда в таблице идет на 17-м месте.
  • «Сельта» летом будет иметь право выкупить Смолова.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор Гарсия Оскар
Комментарии (4)
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FaTeK1945ru
1583669634
...этот Гарсия,всем гарсиям Гарсия.
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житель СПб
1583673544
Даа... Обгадить Россию и русских - хлебом не корми. А Смолов что, и рад такому соучастию?
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