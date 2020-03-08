Тренер «Сельты» Гарсия: «У Смолова нетипичный для русского характер. Надеемся, уровень его игры будет расти»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия дал характеристику своему форварду Федору Смолову. Игрок принадлежит «Локомотиву».

«Мы обсуждали тему адаптации российских футболистов, но знали, что характер у Смолова не такой, как у типичного русского, он экстраверт и идеально разговаривает по-английски. Помню его с тех пор, как «Зальцбург» играл с «Краснодаром». Тогда я понял, что он игрок другого уровня.

Если будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию, у него превосходные навыки. Он окружeн хорошими игроками. Надеемся, уровень его выступления будет расти и в скором времени мы увидим Смолова в лучшей форме», – приводит слова Гарсии «Чемпионат» со ссылкой на El Desmarque.