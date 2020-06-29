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    Главный тренер «Сельты»: «Смолов делает большой объем работы и освобождает Аспаса»

    Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия похвалил нападающего Федора Смолова за клуб.

    «Он не только забил два важных мяча. Смолов делает большой объем работы и освобождает Яго Аспаса от некоторых задач.

    Мы рады, что он умеет трудиться. Смолов вовлечен в проект. Если клуб захочет, чтобы он остался, мы обсудим это вместе с игроком», – заявил Гарсия.

    30-летний россиянин провел за «Сельту» 11 матчей в Примере и забил два мяча – в ворота «Реала» и «Барселоны».

    • «Сельта» арендовала 30-летнего россиянина в январе, права на него принадлежат «Локомотиву».
    • По информации Cadena SER, испанцы готовы выкупить игрока за 6 миллионов евро, если сохранят прописку в высшем дивизионе.

    Источник: Marca

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