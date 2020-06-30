Главный тренер «Сельты»: «Смолов делает большой объем работы и освобождает Аспаса»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия похвалил нападающего Федора Смолова за клуб.

«Он не только забил два важных мяча. Смолов делает большой объем работы и освобождает Яго Аспаса от некоторых задач.

Мы рады, что он умеет трудиться. Смолов вовлечен в проект. Если клуб захочет, чтобы он остался, мы обсудим это вместе с игроком», – заявил Гарсия.

30-летний россиянин провел за «Сельту» 11 матчей в Примере и забил два мяча – в ворота «Реала» и «Барселоны».