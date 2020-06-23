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    Cadena SER: «Сельта» в случае невылета в Сегунду готова купить Смолова за 6 миллионов

    «Сельта» готова выкупить у «Локомотива» Федора Смолова за 6 миллионов евро. Еще 2 миллиона испанцы могут выплатить в качестве бонусов, пишет Cadena SER.

    Уточняется, что «Сельта» купит Смолова только в том случае, если не вылетит из Примеры. О желании получить полные права на футболиста испанцы уже уведомили «Локомотив».

    • «Сельта» арендовала игрока зимой за 700 тысяч евро.
    • Смолов за девять матчей за «Сельту» забил гол.
    • Команды из Виго идет в Примере 16-ми.

    Источник: Cadena SER

    Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +88

      Радио1000шумеров 48 минут назад

      6 миллионов это с учетом того, что Смолов будет толчки мыть и территорию подметать? Иначе сумма просто необъяснима...

      1
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      Рейтинг: +1565

      AZ 52 минуты назад

      Который не знает как забить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +111

      Хейтер Аларм 52 минуты назад

      извиняюсь, конечно, но зачем им лопырев? он же, кроме гола Реалу, так ничем и не запомнился

      1
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      Рейтинг: +39577

      MaxRnD > Хейтер Аларм 10 минут назад

      Он уже почти Юмашев

      0
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      Рейтинг: +4083

      vladik12 55 минут назад

      Не понимаю, что "Сельту" так привлекает в полене.

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