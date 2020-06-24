Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Cadena SER: «Сельта» в случае невылета в Сегунду готова купить Смолова за 6 миллионов

Cadena SER: «Сельта» в случае невылета в Сегунду готова купить Смолова за 6 миллионов

24 июня 2020, 10:09
16

«Сельта» готова выкупить у «Локомотива» Федора Смолова за 6 миллионов евро. Еще 2 миллиона испанцы могут выплатить в качестве бонусов, пишет Cadena SER.

Уточняется, что «Сельта» купит Смолова только в том случае, если не вылетит из Примеры. О желании получить полные права на футболиста испанцы уже уведомили «Локомотив».

  • «Сельта» арендовала игрока зимой за 700 тысяч евро.
  • Смолов за девять матчей за «Сельту» забил гол.
  • Команды из Виго идет в Примере 16-ми.

Источник: Cadena SER

Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1592982808
Не понимаю, что "Сельту" так привлекает в полене.
Ответить
Хейтер Аларм
1592982936
извиняюсь, конечно, но зачем им лопырев? он же, кроме гола Реалу, так ничем и не запомнился
Ответить
AZ
1592982986
Который не знает как забить
Ответить
Skull_Boy
1592991093
6 млн за бревно, да за такие бабки можно молодого бразильяна взять от которого толку в разы больше будет или кого-то из дубля в Португалии или из топов
Ответить
ilichkadr
1592993662
Локо надо срочно ставить свечку, чтобы Сельта выкупила Федю.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1592993867
Деньги клубу на покупку Смолова даст его невеста.)
Ответить
житель СПб
1592995529
Срочно надо продавать! Обратно в РПЛ не пускать. Как вариант - пусть в Англии (1,2,3 лига) устраивается - там как раз его будущие родственники осели.
Ответить
житель СПб
1592995638
А семейство Ельциных случайно "Сельту" не приобрело?
Ответить
portero
1593027836
и выпускать его на шесть минут в конце игры? да ну нафиг.... враки...
Ответить
zigbert
1593093807
Если верить этому сообщению, то можно и продать.
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
9
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
13
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:35
1
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+