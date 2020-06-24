Cadena SER: «Сельта» в случае невылета в Сегунду готова купить Смолова за 6 миллионов

«Сельта» готова выкупить у «Локомотива» Федора Смолова за 6 миллионов евро. Еще 2 миллиона испанцы могут выплатить в качестве бонусов, пишет Cadena SER.

Уточняется, что «Сельта» купит Смолова только в том случае, если не вылетит из Примеры. О желании получить полные права на футболиста испанцы уже уведомили «Локомотив».