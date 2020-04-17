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    Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо»

    Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия остался недоволен решением полузащитника Пионе Систо и нападающего Федора Смолова уехать из Испании во время карантина.

    «Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было предельно ясным. Об этом говорили в том числе на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать.

    Ситуации были разные, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», – сказал Гарсия.

    • Систо преодолел около 2 830 километров на машине, чтобы добраться из Испании в Данию.
    • Смолов полетел на самолете в Минск, а оттуда на автомобиле поехал в Москву.
    • Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

    Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»

    Источник: СОРЕ

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5770

      Сильвербой 5 минут назад

      Тютьку он ложил, на вашу Сельту!

      0
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      Рейтинг: +495

      кто там 20 минут назад

      Вот и закончились федины гастроли по европе в качестве футболиста.
      а вещи по почте вышлют.

      0
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      Рейтинг: +10

      0791 22 минуты назад

      Он просто свалил, .... тьфу блин .... самоизолировался, ясно же...

      0
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      Рейтинг: +10702

      vladimir-7 22 минуты назад

      Вот и будет повод для возможного отказа клуба от услуг Смолова.

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      Рейтинг: +58

      Соарес 47 минут назад

      Смолов же сказал, что ему разрешили

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      Рейтинг: +2623

      Давид59 1 час назад

      И что ему (Гарсии) было бы легче, если бы Федя сидел бы один в четырёх стенах?

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      Рейтинг: +2500

      Freyk > Давид59 21 минуту назад

      Да, потому что футболисты должны подавать пример остальным жителям страны, что надо сидеть дома и никуда не рыпаться. А получается, что законы для всех равны, а для кого-то равнее.

      И это я ещё молчу о том, что когда тренировки возобновятся, Смолов не сможет присоединиться, потому что после возвращения в Испанию будет вынужден сидеть на карантине. Хотя вряд ли его в Испанию теперь позовут.

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      Рейтинг: +1332

      Genz 1 час назад

      Пошел на куй Гарсиа

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