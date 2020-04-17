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  • Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо»

Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо»

17 апреля 2020, 17:19
19

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия остался недоволен решением полузащитника Пионе Систо и нападающего Федора Смолова уехать из Испании во время карантина.

«Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было предельно ясным. Об этом говорили в том числе на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать.

Ситуации были разные, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», – сказал Гарсия.

  • Систо преодолел около 2 830 километров на машине, чтобы добраться из Испании в Данию.
  • Смолов полетел на самолете в Минск, а оттуда на автомобиле поехал в Москву.
  • Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»

Источник: СОРЕ
Испания. Примера Сельта Смолов Федор Систо Пионе Гарсия Оскар
Комментарии (19)
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Давид59
1587135929
И что ему (Гарсии) было бы легче, если бы Федя сидел бы один в четырёх стенах?
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Соарес
1587138596
Смолов же сказал, что ему разрешили
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vladimir-7
1587140108
Вот и будет повод для возможного отказа клуба от услуг Смолова.
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0791
1587140109
Он просто свалил, .... тьфу блин .... самоизолировался, ясно же...
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Сильвербой
1587141119
Тютьку он ложил, на вашу Сельту!
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DOCTOR PENALTY
1587142285
Зато он теперь в "Семье."
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alex1951
1587147914
Давайте без эмоции. Гарсиа его босс. Босс высказал свое мнение. Кто умеет читать между строк,тот поймет,что Феодосии променял Сельту на письку. Тут ,кажетса все ясно....
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нейтральныйкакникто
1587176202
А где Смолов сейчас , гуляет , тусуется или изолирован?Кто-то знает , видел. слышал
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titata
1587209618
ну и что посадят или оштрафуют, за нарушение режима, а сколько он там получает и когда контракт истекает? может он там больше и не появится, поиграл и хорош.
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zigbert
1587223330
Конечно ему аукнется это бегство. Оправдание только одно -бежал от вируса.
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