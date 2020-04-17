Тренер «Сельты» – об отъезде Смолова в Россию: «Он поступил плохо»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия остался недоволен решением полузащитника Пионе Систо и нападающего Федора Смолова уехать из Испании во время карантина.

«Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было предельно ясным. Об этом говорили в том числе на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать.

Ситуации были разные, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», – сказал Гарсия.

Систо преодолел около 2 830 километров на машине, чтобы добраться из Испании в Данию.

Смолов полетел на самолете в Минск, а оттуда на автомобиле поехал в Москву.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»