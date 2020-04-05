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  • Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»

Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»

5 апреля 2020, 23:59
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов объяснил свое возвращение в Россию.

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье.

Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы.

Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго», – сообщил Смолов.

  • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
  • Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Федора Смолова
Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (2)
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Nesterenko
1586142191
Ты это объясни людям, которые в Сеуле застряли.
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vladimir-7
1586149000
Так получается, что и проверить игрока Сельта не успела и аренда может быть закончилась?
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