Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

Он им отомстит своим любимым занятием: будет Сельту в меньшинстве оставлять своим присутствием на поле.
Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию, несмотря на запрет со стороны клуба. К россиянину применят санкции, пишет Marca.
Смолов просил у «Сельты» его отпустить, но получал отказ в связи с карантином на всей территории Испании. Игрок прилетел в Россию частным бортом.
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