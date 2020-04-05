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    Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию, несмотря на запрет со стороны клуба. К россиянину применят санкции, пишет Marca.

    Смолов просил у «Сельты» его отпустить, но получал отказ в связи с карантином на всей территории Испании. Игрок прилетел в Россию частным бортом.

    • Ранее на родину из Виго уехал датчанин Пионе Систо.
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    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +378

      фанат джигурды 22 минуты назад

      Он им отомстит своим любимым занятием: будет Сельту в меньшинстве оставлять своим присутствием на поле.

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      Рейтинг: +1064

      acor94 36 минут назад

      а почему его пустили, если в России запрещены все международные перелеты? развернуть самолет, пусть летят обратно, с400 уже наготове.

      0
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      Рейтинг: +433

      кто там 46 минут назад

      закончились федины европейские гастроли?

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      Рейтинг: +37842

      MaxRnD 49 минут назад

      Федя на лыжню встал

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