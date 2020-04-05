Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию, несмотря на запрет со стороны клуба. К россиянину применят санкции, пишет Marca.

Смолов просил у «Сельты» его отпустить, но получал отказ в связи с карантином на всей территории Испании. Игрок прилетел в Россию частным бортом.