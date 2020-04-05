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AS: Смолов улетел в Россию на 18-летие внучки Ельцина

5 апреля 2020, 22:00
15

Как сообщалось ранее, нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию.

По информации AS, форвард улетел домой из-за дня рождения своей девушки Марии Юмашевой. Внучке Бориса Ельцина в апреле исполнится 18 лет.

Как утверждает источник, Смолов неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию. Клуб не давал игроку разрешение.

  • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
  • Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»

«СЭ»: Смолов пересек границу России на машине. Он не нарушал запрет на международные перелеты

Источник: AS
Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (15)
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фанат джигурды
1586113632
Тарасов нервно курит в сторонке.
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"supermax"
1586114150
такой заголовок угарный...ахаха
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giluxa1963
1586116296
две недели в карантине просидит и на днюху
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AtticusFinch1
1586122015
Всё,теперь можно...)
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DOCTOR PENALTY
1586123604
Чтобы попасть в "семью" пропёрся через всю Европу. Вот это стимул.
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MaxRnD
1586137846
Не мытьём, так катаньем решил всё-таки шелудивый пролезть в историю. Если через паненку на ЧМ не получилось, так хоть тут в половую щель прошмыгнуть
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Hektor 84
1586149892
Федя хоть тут забьешь
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vladimir-7
1586151452
Контракт с Сельтой нх, важнее Маруське гол забить, 18 лет, теперь можно.
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zigbert
1586181988
Главное не забыть пройти карантин.
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житель СПб
1586185890
Мальчик поехал к девочке. Ключевое слово здесь "мальчик". Мужчиной во всех его поступках и не пахнет. Причем мальчик хитренький. Все, как о футболисте больше о нем говорить не хочется вообще...
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