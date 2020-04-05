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    AS: Смолов улетел в Россию на 18-летие внучки Ельцина

    Как сообщалось ранее, нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию.

    По информации AS, форвард улетел домой из-за дня рождения своей девушки Марии Юмашевой. Внучке Бориса Ельцина в апреле исполнится 18 лет.

    Как утверждает источник, Смолов неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию. Клуб не давал игроку разрешение.

    • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
    • Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

    Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

    Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»

    «СЭ»: Смолов пересек границу России на машине. Он не нарушал запрет на международные перелеты

    Источник: AS

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    05.04.2020 22:00
    Комментарии10
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      Рейтинг: +137

      Врундель 1 минуту назад

      Всё,теперь можно...)

      0
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      Рейтинг: +1521

      Бриг 59 минут назад

      Ради такой девушки не страшно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1795

      giluxa1963 1 час назад

      две недели в карантине просидит и на днюху

      1
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      Рейтинг: +10

      chernovzheniafpk 1 час назад


      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- https://bitu.ir/qfRPKf

      0
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      Рейтинг: +1036

      "supermax" 2 часа назад

      такой заголовок угарный...ахаха

      1
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      Рейтинг: +1301

      Genz 2 часа назад

      Забьет внучке гол на 18 летие. Карпин уже пять голов забил. Пять футболисток Ростова воспитывает

      1
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      Рейтинг: +235

      GreyDM 2 часа назад

      Бредом попахивает...

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      Рейтинг: +419

      Граф2019 > GreyDM 1 час назад

      деньги не пахнут...

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      Рейтинг: +381

      фанат джигурды 2 часа назад

      Тарасов нервно курит в сторонке.

      1
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      Рейтинг: +3103

      Fan Loko mik 2 часа назад

      Любовь позвала не иначе....

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