AS: Смолов улетел в Россию на 18-летие внучки Ельцина

Как сообщалось ранее, нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию.
По информации AS, форвард улетел домой из-за дня рождения своей девушки Марии Юмашевой. Внучке Бориса Ельцина в апреле исполнится 18 лет.
Как утверждает источник, Смолов неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию. Клуб не давал игроку разрешение.
- Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
- Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».
Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции
Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»
«СЭ»: Смолов пересек границу России на машине. Он не нарушал запрет на международные перелеты
Источник: AS