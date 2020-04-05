AS: Смолов улетел в Россию на 18-летие внучки Ельцина

Как сообщалось ранее, нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию.

По информации AS, форвард улетел домой из-за дня рождения своей девушки Марии Юмашевой. Внучке Бориса Ельцина в апреле исполнится 18 лет.

Как утверждает источник, Смолов неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию. Клуб не давал игроку разрешение.

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

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«СЭ»: Смолов пересек границу России на машине. Он не нарушал запрет на международные перелеты