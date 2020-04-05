«СЭ»: Смолов пересек границу России на машине. Он не нарушал запрет на международные перелеты

Нападающий «Сельты» Федор Смолов не нарушал запрет на осуществление перелетов в Россию из других стран.
По информации «Спорт-Экспресс», футболист перелетел в одну из сопредельных с РФ стран, из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Форвард пересек ее с соблюдением всех необходимых формальностей. Когда они были пройдены, россиянин на машине отправился в Москву.
- Россия полностью закрыла международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.
- В России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом. 45 человек умерли.
Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции
Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»
Источник: «Спорт-Экспресс»