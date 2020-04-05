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  • «СЭ»: Смолов пересек границу России на машине. Он не нарушал запрет на международные перелеты

«СЭ»: Смолов пересек границу России на машине. Он не нарушал запрет на международные перелеты

5 апреля 2020, 20:22
5

Нападающий «Сельты» Федор Смолов не нарушал запрет на осуществление перелетов в Россию из других стран.

По информации «Спорт-Экспресс», футболист перелетел в одну из сопредельных с РФ стран, из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Форвард пересек ее с соблюдением всех необходимых формальностей. Когда они были пройдены, россиянин на машине отправился в Москву.

  • Россия полностью закрыла международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.
  • В России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом. 45 человек умерли.

Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия Сельта Смолов Федор
Комментарии (5)
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Axe111
1586107905
Ну просто ********!!!! По*** откройте уже границы ху** и так прутся ****** кучами
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ЮНик
1586111945
Из Испании, Карл!!! На машине, через несколько границ!!! Сегодня уже писали, что Тиаго Силва играл без части легкого. Так и без мозгов можно тоже играть! Вот живой пример.
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Karabaz
1586113399
РОМАНТИЧНО
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New Life
1586113492
По Лопыревой соскучился.
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Граф2019
1586118063
Смолов нажал на тормоз. Смолов заправил машину. Смолов нажал на газ. Смолов приближаеться к Москве! ховайся кто может...
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