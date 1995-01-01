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    «СЭ»: Смолов пересек границу России на машине. Он не нарушал запрет на международные перелеты

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов не нарушал запрет на осуществление перелетов в Россию из других стран.

    По информации «Спорт-Экспресс», футболист перелетел в одну из сопредельных с РФ стран, из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Форвард пересек ее с соблюдением всех необходимых формальностей. Когда они были пройдены, россиянин на машине отправился в Москву.

    • Россия полностью закрыла международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.
    • В России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом. 45 человек умерли.

    Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

    Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3761

      ЮНик 21 минуту назад

      Из Испании, Карл!!! На машине, через несколько границ!!! Сегодня уже писали, что Тиаго Силва играл без части легкого. Так и без мозгов можно тоже играть! Вот живой пример.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3291

      Alekxei Z. 36 минут назад

      Странный поступок.
      ХЗ чем думает человек.

      1
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      Рейтинг: +148

      Каменный стояк 53 минуты назад

      Всё равно надо в клетку его!

      0
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      Рейтинг: +1918

      Axe111 1 час назад

      Ну просто ********!!!! По*** откройте уже границы ху** и так прутся ****** кучами

      1
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      Рейтинг: +2069

      alarm 1 час назад

      в багажнике.

      3
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