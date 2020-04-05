Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»

Агентство ProSportsManagement, которое ведет дела форварда «Сельты» Федора Смолова, опровергло информацию испанских СМИ о том, что клуб оштрафует игрока за самовольный вылет в Россию. Сейчас форвард начал двухнедельную самоизоляцию.

«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», – сказали в агентстве.