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    Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»

    Агентство ProSportsManagement, которое ведет дела форварда «Сельты» Федора Смолова, опровергло информацию испанских СМИ о том, что клуб оштрафует игрока за самовольный вылет в Россию. Сейчас форвард начал двухнедельную самоизоляцию.

    «Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», – сказали в агентстве.

    • Ранее на родину из Виго уехал датчанин Пионе Систо.
    • Примера приостановлена на неопределенный срок.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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