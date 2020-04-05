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  • Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»

Агентство Смолова: «Федор согласовал вылет в Россию с «Сельтой»

5 апреля 2020, 19:05
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Агентство ProSportsManagement, которое ведет дела форварда «Сельты» Федора Смолова, опровергло информацию испанских СМИ о том, что клуб оштрафует игрока за самовольный вылет в Россию. Сейчас форвард начал двухнедельную самоизоляцию.

«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», – сказали в агентстве.

  • Ранее на родину из Виго уехал датчанин Пионе Систо.
  • Примера приостановлена на неопределенный срок.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (2)
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СвинкаСправедливости
1586121356
А чего сразу в Россию? В сегунде слишком тяжко будет?
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zigbert
1586159112
Неувязочка.
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