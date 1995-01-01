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    Тренер «Сельты» Гарсия: «Смолов – очень качественный нападающий»

    Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новичке своей команды Федоре Смолове.

    «Он очень качественный нападающий. Надеюсь, что Федор прибыл сюда с правильным настроем, чтобы помочь нам в эти месяцы, потому что нет сомнений, что речь идет о высококачественном футболисте. Его жизнь вне спорта не будет проблемой, пока он будет привержен делу и соответствовать нашим стандартам», – сказал Гарсия.

    • «Сельта» арендовала форварда до конца нынешнего сезона.
    • У испанского клуба будет право выкупа 29-летнего россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.
    • Смолов получил в новой команде 9-й игровой номер.

    Источник: Onefootball

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