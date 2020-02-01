Тренер «Сельты» Гарсия: «Смолов – очень качественный нападающий»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новичке своей команды Федоре Смолове.

«Он очень качественный нападающий. Надеюсь, что Федор прибыл сюда с правильным настроем, чтобы помочь нам в эти месяцы, потому что нет сомнений, что речь идет о высококачественном футболисте. Его жизнь вне спорта не будет проблемой, пока он будет привержен делу и соответствовать нашим стандартам», – сказал Гарсия.