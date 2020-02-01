Тренер «Сельты» Гарсия: «Смолов – очень качественный нападающий»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новичке своей команды Федоре Смолове.
«Он очень качественный нападающий. Надеюсь, что Федор прибыл сюда с правильным настроем, чтобы помочь нам в эти месяцы, потому что нет сомнений, что речь идет о высококачественном футболисте. Его жизнь вне спорта не будет проблемой, пока он будет привержен делу и соответствовать нашим стандартам», – сказал Гарсия.
- «Сельта» арендовала форварда до конца нынешнего сезона.
- У испанского клуба будет право выкупа 29-летнего россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.
- Смолов получил в новой команде 9-й игровой номер.
Источник: Onefootball