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  • Тренер «Сельты» Гарсия: «Смолов – очень качественный нападающий»

Тренер «Сельты» Гарсия: «Смолов – очень качественный нападающий»

1 февраля 2020, 10:22
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новичке своей команды Федоре Смолове.

«Он очень качественный нападающий. Надеюсь, что Федор прибыл сюда с правильным настроем, чтобы помочь нам в эти месяцы, потому что нет сомнений, что речь идет о высококачественном футболисте. Его жизнь вне спорта не будет проблемой, пока он будет привержен делу и соответствовать нашим стандартам», – сказал Гарсия.

  • «Сельта» арендовала форварда до конца нынешнего сезона.
  • У испанского клуба будет право выкупа 29-летнего россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.
  • Смолов получил в новой команде 9-й игровой номер.

Источник: Onefootball
Испания. Примера Сельта Смолов Федор Гарсия Оскар
Комментарии (2)
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portero
1580550623
Выпускай сегодня, может и попрет у Фёдора..
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zigbert
1580666449
Иногда сменить обстановку идет на пользу.
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