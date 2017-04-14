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    Тренер «Зальцбурга» может сменить Энрике в «Барселоне»

    «Барселона» продолжает искать замену своему нынешнему тренеру Луису Энрике, который по окончании сезона покинет пост. Одним из претендентов на вакантную должность является главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия. 43-летний испанский специалист вошел в шорт-лист каталонского клуба, куда уже входит Эрнесте Вальверде из «Атлетика».

    Стоит отметить, что руководство «Барселоны» рассматривает в первую очередь кандидатуры специалистов, которые в прошлом защищали цвета клуба в качестве игроков. Гарсия с 1993 по 1999 годы с перерывом на аренду провел за сине-гранатовых 69 матчей. Кроме того, в 2010-2012 годах он возглавлял молодежную команду «Барселоны». Позже он тренировал «Маккаби» (Тель-Авив), а также английские «Брайтон» и «Уотфорд».

    Источник: Sport.es

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    14.04.2017 10:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 14 апреля 2017, 12:56

      Вальверде станет тренером или из южной америке кто то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 14 апреля 2017, 11:41

      Барселона решила окончательно середняком стать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 апреля 2017, 10:46

      хави надо

      0
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 14 апреля 2017, 10:26

      бред

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 14 апреля 2017, 10:20

      Неплохой подход, чтобы не только деньги стумулировали, но и та мысль что ты когда то был частью этой великой команды как игрок, а теперь есть возможность ей руководить

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