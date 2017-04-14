Тренер «Зальцбурга» может сменить Энрике в «Барселоне»

Вальверде станет тренером или из южной америке кто то
«Барселона» продолжает искать замену своему нынешнему тренеру Луису Энрике, который по окончании сезона покинет пост. Одним из претендентов на вакантную должность является главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия. 43-летний испанский специалист вошел в шорт-лист каталонского клуба, куда уже входит Эрнесте Вальверде из «Атлетика».
Стоит отметить, что руководство «Барселоны» рассматривает в первую очередь кандидатуры специалистов, которые в прошлом защищали цвета клуба в качестве игроков. Гарсия с 1993 по 1999 годы с перерывом на аренду провел за сине-гранатовых 69 матчей. Кроме того, в 2010-2012 годах он возглавлял молодежную команду «Барселоны». Позже он тренировал «Маккаби» (Тель-Авив), а также английские «Брайтон» и «Уотфорд».