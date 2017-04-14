Тренер «Зальцбурга» может сменить Энрике в «Барселоне»

«Барселона» продолжает искать замену своему нынешнему тренеру Луису Энрике, который по окончании сезона покинет пост. Одним из претендентов на вакантную должность является главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия. 43-летний испанский специалист вошел в шорт-лист каталонского клуба, куда уже входит Эрнесте Вальверде из «Атлетика».

Стоит отметить, что руководство «Барселоны» рассматривает в первую очередь кандидатуры специалистов, которые в прошлом защищали цвета клуба в качестве игроков. Гарсия с 1993 по 1999 годы с перерывом на аренду провел за сине-гранатовых 69 матчей. Кроме того, в 2010-2012 годах он возглавлял молодежную команду «Барселоны». Позже он тренировал «Маккаби» (Тель-Авив), а также английские «Брайтон» и «Уотфорд».