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Тренер «Зальцбурга» может сменить Энрике в «Барселоне»

14 апреля 2017, 10:06
5

«Барселона» продолжает искать замену своему нынешнему тренеру Луису Энрике, который по окончании сезона покинет пост. Одним из претендентов на вакантную должность является главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия. 43-летний испанский специалист вошел в шорт-лист каталонского клуба, куда уже входит Эрнесте Вальверде из «Атлетика».

Стоит отметить, что руководство «Барселоны» рассматривает в первую очередь кандидатуры специалистов, которые в прошлом защищали цвета клуба в качестве игроков. Гарсия с 1993 по 1999 годы с перерывом на аренду провел за сине-гранатовых 69 матчей. Кроме того, в 2010-2012 годах он возглавлял молодежную команду «Барселоны». Позже он тренировал «Маккаби» (Тель-Авив), а также английские «Брайтон» и «Уотфорд».

Источник: Sport.es
Испания. Примера Австрия. Бундеслига Зальцбург Барселона Энрике Луис Гарсия Оскар
Комментарии (5)
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juvseriy
1492154402
Неплохой подход, чтобы не только деньги стумулировали, но и та мысль что ты когда то был частью этой великой команды как игрок, а теперь есть возможность ей руководить
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Dima4ka_22
1492154802
бред
Ответить
овертайм
1492155960
хави надо
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zarsm
1492159314
Барселона решила окончательно середняком стать?
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КАРАТ
1492163801
Вальверде станет тренером или из южной америке кто то
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