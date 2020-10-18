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Оскар Гарсия
Статистика
Оскар Гарсия - статистика
Испания
26 апреля 1973 (53)
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Бельгия. Про-Лига 2025/2026
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Товарищеские матчи 2013
Команда
И
В
П
Н
Оуд-Хеверли
11
2
7
2
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
18.10.2025
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Вестерло
2 : 0
05.10.2025
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
26.09.2025
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
20.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
13.09.2025
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Дендер
0 : 1
24.08.2025
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
15.08.2025
Генк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
3 : 1
10.08.2025
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Юнион СЖ
5 : 0
03.08.2025
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.07.2025
Шарлеруа
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