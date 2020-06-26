«Сельта» продлила контракт с главным тренером Гарсией. За команду играет Смолов

Да херли вы это бревно в каждую новость пихаете, где слух про Сельту, был он л0х0м и остался л0х0м, его уже за не забитый пенальти в Сибирь сослать надо, а тут дешманский пиар толлько и вижу
«Сельта» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Оскаром Гарсией.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное на два года.
- Гарсия возглавляет «Сельту» с ноября прошлого года.
- За галисийцев на правах аренды выступает россиянин Федор Смолов.
- Команда по итогам 31 тура занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.
#ONosoAdestrador pic.twitter.com/9DZh7qPubv— RC Celta #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 26, 2020