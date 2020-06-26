Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    «Сельта» продлила контракт с главным тренером Гарсией. За команду играет Смолов

    «Сельта» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Оскаром Гарсией.

    Стороны заключили соглашение, рассчитанное на два года.

    • Гарсия возглавляет «Сельту» с ноября прошлого года.
    • За галисийцев на правах аренды выступает россиянин Федор Смолов.
    • Команда по итогам 31 тура занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Официальный сайт «Сельты»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8412

      Skull_Boy 1 час назад

      Да херли вы это бревно в каждую новость пихаете, где слух про Сельту, был он л0х0м и остался л0х0м, его уже за не забитый пенальти в Сибирь сослать надо, а тут дешманский пиар толлько и вижу

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77376
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru