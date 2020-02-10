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  • Тренер «Сельты» Гарсия: «Через две недели Смолов будет выглядеть гораздо лучше»

Тренер «Сельты» Гарсия: «Через две недели Смолов будет выглядеть гораздо лучше»

10 февраля 2020, 06:39
4

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил игровые кондиции новичков команды Федора Смолова и Филипа Брадарича.

«Смолов и Брадарич проходили предсезонную подготовку, они не играли. Эти футболисты пока полностью не готовы, мы не можем рисковать, чтобы избежать травм. Нужно быть осторожным, через две недели они будут выглядеть гораздо лучше», – сказал Гарсия.

  • Смолов появился в стартовом составе на матч с «Севильей» и был заменен на 88-й минуте.
  • Брадарич вышел на поле на 70-й минуте, сменив Франа Белтрана.
  • «Сельта» выиграла со счетом 2:1. Это первая победа галисийцев в Примере с 24 ноября.

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Источник: La Voz de Galicia
Испания. Примера Сельта Севилья Смолов Федор Брадарич Филип Гарсия Оскар
Комментарии (4)
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piligrim1986
1581315573
наши тоже так говорили))))
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84aivengo
1581320043
пусть сожмет зубы и не опозорит карпина и мостового....
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Алехсбургер.
1581328288
дайте ему бабу. Порвёт всех. И тренера.
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portero
1581339284
Да он и сейчас красавец.. ну а на футбольном поле...
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