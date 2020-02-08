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    Тренер «Сельты» Гарсия: «Через две недели Смолов будет выглядеть гораздо лучше»

    Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил игровые кондиции новичков команды Федора Смолова и Филипа Брадарича.

    «Смолов и Брадарич проходили предсезонную подготовку, они не играли. Эти футболисты пока полностью не готовы, мы не можем рисковать, чтобы избежать травм. Нужно быть осторожным, через две недели они будут выглядеть гораздо лучше», – сказал Гарсия.

    • Смолов появился в стартовом составе на матч с «Севильей» и был заменен на 88-й минуте.
    • Брадарич вышел на поле на 70-й минуте, сменив Франа Белтрана.
    • «Сельта» выиграла со счетом 2:1. Это первая победа галисийцев в Примере с 24 ноября.

    «Мне 30. Вперед, «Сельта». Смолов опубликовал победное фото из раздевалки

    Источник: La Voz de Galicia

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