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    «Мне 30. Вперед, «Сельта». Смолов опубликовал победное фото из раздевалки

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов опубликовал фото из раздевалки после матча 23-го тура Примеры против «Севильи» (2:1). Команда из Виго уступала по ходу встречи.

    Смолов в свой день рождения провел на поле 88 минут. Победный гол «Сельта» забила через три минуты после ухода россиянина.

    «Мне 30. Декады меняются. Вперед, «Сельта», – подписал фотографию в инстаграме нападающий.

    text

    Публикация от text (@smolovfedor_10) 9 Фев 2020 в 11:45 PST

    Источник: инстаграм Федора Смолова

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    09.02.2020 23:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +162

      Armani nn 1 минуту назад

      А Ибра,в Милане, в 38 выдаёт..создашь гол в Мадриде,и сразу станешь звездой России(в новостях)...

      0
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      Рейтинг: +296

      NEONFOL 31 минуту назад

      а че ему не дали забить, ему ж тридцаха)))))

      0
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      Рейтинг: +845

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Учитесь футболёры, привет Чалову зюбе и Рассказову итд..

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