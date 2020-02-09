«Мне 30. Вперед, «Сельта». Смолов опубликовал победное фото из раздевалки

Нападающий «Сельты» Федор Смолов опубликовал фото из раздевалки после матча 23-го тура Примеры против «Севильи» (2:1). Команда из Виго уступала по ходу встречи.

Смолов в свой день рождения провел на поле 88 минут. Победный гол «Сельта» забила через три минуты после ухода россиянина.

«Мне 30. Декады меняются. Вперед, «Сельта», – подписал фотографию в инстаграме нападающий.

Смолов принадлежит «Локомотиву».

«Сельта» покинула зону вылета.

В следующем туре «Сельта» сыграет в гостях против «Реала» (16 февраля).