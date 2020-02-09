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  • «Мне 30. Вперед, «Сельта». Смолов опубликовал победное фото из раздевалки

«Мне 30. Вперед, «Сельта». Смолов опубликовал победное фото из раздевалки

9 февраля 2020, 23:29
7

Нападающий «Сельты» Федор Смолов опубликовал фото из раздевалки после матча 23-го тура Примеры против «Севильи» (2:1). Команда из Виго уступала по ходу встречи.

Смолов в свой день рождения провел на поле 88 минут. Победный гол «Сельта» забила через три минуты после ухода россиянина.

«Мне 30. Декады меняются. Вперед, «Сельта», – подписал фотографию в инстаграме нападающий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Севилья Смолов Федор
Комментарии (7)
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Frankfurt Am Main
1581282219
Учитесь футболёры, привет Чалову зюбе и Рассказову итд..
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NEONFOL
1581285960
а че ему не дали забить, ему ж тридцаха)))))
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Armani nn
1581287758
А Ибра,в Милане, в 38 выдаёт..создашь гол в Мадриде,и сразу станешь звездой России(в новостях)...
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Диктор
1581308247
Ты то чем отличился ?
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alex1951
1581339477
Испания не Россия. Был бы в Краснодаре ,то в Днюху вывели бы на гол))) А в Сельте победный забили без него. Так что думай ,что хошь...... Ушел и.....забили. Не ушел....не забили. Там насрать ,Днюха не днюха...пришел играть - играй,доказывай! Понты не пройдут,это Испания...
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