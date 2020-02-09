«Мне 30. Вперед, «Сельта». Смолов опубликовал победное фото из раздевалки

Нападающий «Сельты» Федор Смолов опубликовал фото из раздевалки после матча 23-го тура Примеры против «Севильи» (2:1). Команда из Виго уступала по ходу встречи.
Смолов в свой день рождения провел на поле 88 минут. Победный гол «Сельта» забила через три минуты после ухода россиянина.
«Мне 30. Декады меняются. Вперед, «Сельта», – подписал фотографию в инстаграме нападающий.
- Смолов принадлежит «Локомотиву».
- «Сельта» покинула зону вылета.
- В следующем туре «Сельта» сыграет в гостях против «Реала» (16 февраля).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Федора Смолова