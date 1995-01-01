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    Примера. «Сельта» в первом матче Смолова в основе одержала волевую победу над «Севильей» и покинула зону вылета

    Форвард «Сельты» Федор Смолов дебютировал в стартовом составе команды. В 23-м туре Примеры его клуб одержал волевую победу и ушел с последнего места таблицы, покинув зону вылета.

    Решающий гол забил форвард Пионе Систо. Его мяч случился через три минуты после замены Смолова.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Сельта – Севилья – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эн-Несири, 23; 1:1 – Аспас, 78; 2:1 – Систо, 90+1.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +14002

      bset 38 минут назад

      Между РПЛ и Примерой пропасть. По Смолову было видно, что не дают делать то, что в России спокойно делал. Отсюда и результаты нашей сборной плачевные - хотят только в топ-клубы ехать, а тут и в аутсайдере Испании можно неплохо опыта набраться. Надеюсь, адаптируется, привыкнет и будет соответствовать уровню. Главное продолжить играть в Испании и в следующем сезоне.

      3
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      Рейтинг: +1553

      sobaka120982 39 минут назад

      Ну дальше Реал а те напихают во все дыры

      0
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      Рейтинг: +37191

      portero 43 минуты назад

      главное во время замениться, заменили и быстро разыграли и забили.
      Федя так не может ему солидно надо играть....

      1
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      Рейтинг: +7940

      alex1951 > portero 41 минуту назад

      сегодня Днюха ,сегодня все можна)))

      2
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      Рейтинг: +7940

      alex1951 43 минуты назад

      Кстати ,а следующая игра с Реалом,вот и посмотрим ,как ФЕ приспособился ,162 игра.

      2
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      Рейтинг: +7940

      alex1951 > alex1951 42 минуты назад

      16\2

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      Рейтинг: +7940

      alex1951 45 минут назад

      А горчичник ему от судьи в подарок)))
      На то и Шука,шоб карась не дремал... Надо ФЕ. помнить ,это не Россия - Это Испания..

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      Рейтинг: +527

      Cromathaar 48 минут назад

      Видно, что Федя пока по физике не дотягивает. Да и партнеры на него пока очень мало играют.

      0
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      Рейтинг: +113

      svetekanet 51 минуту назад

      Федя для начала сыграл добротно. Ещё набирать и набирать, но из игры не выпадал.

      6
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      Рейтинг: +2971

      Fan Loko mik 51 минуту назад

      Федя не удивил......

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