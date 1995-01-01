Примера. «Сельта» в первом матче Смолова в основе одержала волевую победу над «Севильей» и покинула зону вылета

Форвард «Сельты» Федор Смолов дебютировал в стартовом составе команды. В 23-м туре Примеры его клуб одержал волевую победу и ушел с последнего места таблицы, покинув зону вылета.

Решающий гол забил форвард Пионе Систо. Его мяч случился через три минуты после замены Смолова.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Сельта – Севилья – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эн-Несири, 23; 1:1 – Аспас, 78; 2:1 – Систо, 90+1.

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