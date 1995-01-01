Примера. «Сельта» в первом матче Смолова в основе одержала волевую победу над «Севильей» и покинула зону вылета

Между РПЛ и Примерой пропасть. По Смолову было видно, что не дают делать то, что в России спокойно делал. Отсюда и результаты нашей сборной плачевные - хотят только в топ-клубы ехать, а тут и в аутсайдере Испании можно неплохо опыта набраться. Надеюсь, адаптируется, привыкнет и будет соответствовать уровню. Главное продолжить играть в Испании и в следующем сезоне.
Форвард «Сельты» Федор Смолов дебютировал в стартовом составе команды. В 23-м туре Примеры его клуб одержал волевую победу и ушел с последнего места таблицы, покинув зону вылета.
Решающий гол забил форвард Пионе Систо. Его мяч случился через три минуты после замены Смолова.
Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур
Голы: 0:1 – Эн-Несири, 23; 1:1 – Аспас, 78; 2:1 – Систо, 90+1.