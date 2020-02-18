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Судьи
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Материалы

Реал - Сельта

16.02.2020, Воскресенье, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: Матч ТВ Испания. Примера, 24 тур Реал - Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
1 тур
17 августа, суббота 18:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 18:15 Реал 2:0 Сельта
12 тур
11 ноября, воскресенье 22:45 Сельта 2:4 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 21:45 Реал 6:0 Сельта
18 тур
7 января, воскресенье 22:45 Сельта 2:2 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
17 мая, среда 22:00 Сельта 1:4 Реал
2 тур
27 августа, суббота 21:15 Реал 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:15 Сельта 2:2 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 18 января, среда 23:15 Реал 1:2 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 18:00 Реал 7:1 Сельта
9 тур
24 октября, суббота 17:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:00 Сельта 2:4 Реал
14 тур
6 декабря, суббота 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Сельта 2:0 Реал
18 тур
6 января, понедельник 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Сельта 1:2 Реал
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 00:30 Реал 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Сельта 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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    Рейтинг: +3454

    general.lizyukov 16 февраля 2020, 23:40

    Вот чесслово, при всем негативном отношении к тезке, желаю ему только успехов.
    Чтоб не было как с Ромкой и Пашкой

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