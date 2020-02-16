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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 16 февраля 2020
Реал
16.02.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
52'
Т. Кроос
65'
С. Рамос (П)
7'
Ф. Смолов
86'
С. Мина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
86'
ГОЛ! 2:2!
С. Мина
Пас отдал
Д. Суарес
Замена
Ф. Менди
️️️️
Г. Бэйл
84'
83'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Брадарич
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
81'
76'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
Д. Карвахаль
74'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
73'
Желтая карточка
Г. Бэйл
72'
70'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Рамос
65'
57'
Желтая карточка
Л. Оласа
55'
Замена
П. Систо
️️️️
К. Васкес
ГОЛ! 1:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Марсело
52'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Я. Аспас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
26
Филип Брадарич
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
10
Азар
9
Бензема
18
Бэйл
3-3-2-2
36
Бланко
4
Айду
24
Мурильо
14
Араужо
20
Васкес
26
Брадарич
15
Оласа
5
Йокушлу
12
Рафинья
90
Смолов
10
Аспас
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
18
Бэйл
23
Менди
23
Менди
18
Бэйл
8
Кроос
20
Модрич
20
Модрич
8
Кроос
20
Васкес
77
Систо
77
Систо
20
Васкес
90
Смолов
4
Суарес
4
Суарес
90
Смолов
26
Брадарич
77
Мина
77
Мина
26
Брадарич
Остались в запасе
Реал
Сельта
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Реал - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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