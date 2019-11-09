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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 09 ноября 2019
Валенсия
09.11.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
74'
Д. Васс
90+7'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гранада
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Я. Силлессен
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Я. Эррера
89'
Желтая карточка
А. Монторо
78'
Желтая карточка
Куини
ГОЛ! 1:0!
Д. Васс
74'
44'
Желтая карточка
Р. Азиз
39'
Желтая карточка
М. Гоналон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-3-2-2
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
10
Васс
10
Парехо
19
Кондогбиа
21
Вальехо
14
Торрес
19
Родриго
9
Гомес
4-1-2-2-1
1
Силва
17
Куини
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
21
Эррера
12
Азиз
7
Пуэртас
14
Вадильо
9
Сольдадо
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Валенсия - Гранада
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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