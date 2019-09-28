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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 28 сентября 2019
Атлетик
28.09.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
27'
Д. Черышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Д. Васс
88'
Желтая карточка
Я. Силлессен
Желтая карточка
А. Адурис
77'
Желтая карточка
У. Лопес
50'
46'
Желтая карточка
М. Дьякаби
34'
Желтая карточка
Родриго
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Черышев
Пас отдал
Ф. Торрес
20'
Желтая карточка
Д. Черышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-1-3
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
8
Лопес
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
11
Гомес
3-1-2-2-2
24
Силлессен
24
Гарай
4
Дьякаби
24
Коста
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
14
Торрес
90
Черышев
9
Гомес
19
Родриго
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Атлетик - Валенсия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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