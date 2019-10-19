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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 19 октября 2019
Атлетико
19.10.2019, суббота, 17:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
36'
Д. Коста (П)
36'
Д. Коста (П)
82'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
90'
+1
Красная карточка
Л. Кан Ин
90'
+1
Красная карточка
Л. Кан Ин
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Парехо
77'
Замена
️️️️
Л. Кан Ин
71'
Замена
️️️️
К. Солер
Замена
️️️️
М. Льоренте
68'
65'
Замена
️️️️
К. Гамейро
Замена
️️️️
Р. Лоди
54'
Замена
️️️️
Т. Лемар
54'
Желтая карточка
Ж. Феликс
44'
Желтая карточка
Ж. Феликс
44'
39'
Желтая карточка
Д. Черышев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Коста
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коста
36'
Желтая карточка
Т. Парти
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-3
13
Облак
22
Эрмосо
18
Фелипе
20
Хименес
4
Ариас
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
19
Коста
79
Феликс
21
Мората
3-1-3-2-1
24
Силлессен
3
Паулиста
24
Гарай
24
Коста
13
Коклен
10
Васс
19
Кондогбиа
10
Парехо
14
Торрес
90
Черышев
9
Гомес
18
Лемар
18
Лемар
14
Льоренте
14
Льоренте
6
Лоди
6
Лоди
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Солер
7
Солер
9
Гамейро
9
Гамейро
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Атлетико - Валенсия
3
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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