Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Алавес
Валенсия - Алавес: обзор матча 05 октября 2019
Валенсия
05.10.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
27'
М. Гомес
83'
Д. Парехо (П)
89'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Алавес
89'
ГОЛ! 2:1!
Лукас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Парехо
83'
82'
Желтая карточка
А. Сивера
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Родриго
27'
15'
Желтая карточка
М. Гарсия
15'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
Д. Васс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Алавес
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Силлессен
24
Коста
24
Гарай
3
Паулиста
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
90
Черышев
14
Торрес
9
Гомес
19
Родриго
4-2-1-3
1
Сивера
23
Наварро
19
Эли
5
Лагвардия
5
Дуарте
17
Пина
19
Гарсия
11
Риоха
7
Бурк
13
Хоселу
7
Лукас
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Валенсия - Алавес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Алавес
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+