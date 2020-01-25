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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 25 января 2020
Валенсия
25.01.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Барселона
48'
Ж. Альба (АГ)
77'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
Замена
Р. Собрино
️️️️
К. Солер
89'
85'
Замена
А. Кольядо
️️️️
А. Фати
85'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
Х. Коста
️️️️
М. Гомес
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Торрес
77'
Замена
Родриго
️️️️
К. Гамейро
59'
56'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
Желтая карточка
Ф. Коклен
54'
51'
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Альба
48'
44'
Желтая карточка
С. Умтити
Пенальти не реализован!
М. Гомес
12'
10'
Желтая карточка
Ж. Пике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Родриго
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
3-1-3-1-2
1
Хауме
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
13
Коклен
7
Солер
19
Кондогбиа
10
Васс
14
Торрес
9
Гамейро
9
Гомес
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
6
Артур
10
Месси
31
Фати
7
Гризманн
9
Гомес
24
Коста
24
Коста
9
Гомес
9
Гамейро
19
Родриго
19
Родриго
9
Гамейро
7
Солер
19
Собрино
19
Собрино
7
Солер
31
Фати
10
Кольядо
10
Кольядо
31
Фати
21
де Йонг
11
Ракитич
11
Ракитич
21
де Йонг
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Валенсия - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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