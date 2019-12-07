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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 07 декабря 2019
Леванте
07.12.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
2 : 4
Завершен
Валенсия
11'
Р. Марти
20'
Р. Марти (П)
45+3'
Р. Марти (АГ)
57'
К. Гамейро
59'
К. Гамейро
88'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
88'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Торрес
Пас отдал
Родриго
86'
Желтая карточка
Ф. Торрес
59'
ГОЛ! 2:3!
К. Гамейро
Пас отдал
Ф. Торрес
57'
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Родриго
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Марти
31'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Желтая карточка
Р. Рочина
24'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Марти
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Э. Барди
11'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
9'
Желтая карточка
Коке
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-2-2
13
Айтор
18
Клер
21
Мирамон
22
Радойя
23
Коке
20
Кампанья
10
Барди
16
Рочина
9
Марти
25
Моралес
3-1-3-1-2
24
Силлессен
24
Гарай
3
Паулиста
24
Коста
13
Коклен
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
14
Торрес
9
Гамейро
19
Родриго
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Леванте - Валенсия
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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