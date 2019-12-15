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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 15 декабря 2019
Валенсия
15.12.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Реал
78'
К. Солер
90+5'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
90'
Желтая карточка
Л. Йович
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Ф. Торрес
90'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Ф. Коклен
83'
81'
Замена
Л. Йович
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 1:0!
К. Солер
Пас отдал
Д. Васс
78'
77'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
69'
Замена
Винисиус
️️️️
Иско
69'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Родриго
Замена
М. Вальехо
️️️️
Х. Коста
61'
Желтая карточка
К. Солер
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хауме
24
Коста
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
14
Торрес
19
Родриго
4-3-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
8
Вальверде
20
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
22
Иско
9
Бензема
24
Коста
21
Вальехо
21
Вальехо
24
Коста
14
Торрес
4
Дьякаби
4
Дьякаби
14
Торрес
13
Коклен
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
13
Коклен
22
Иско
7
Винисиус
7
Винисиус
22
Иско
11
Родриго
18
Бэйл
18
Бэйл
11
Родриго
20
Модрич
9
Йович
9
Йович
20
Модрич
Остались в запасе
Валенсия
Реал
14
Тьерри Корреа
ПЗ
13
Кристиан Риверо
ВР
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
13
Кристиан Риверо
ВР
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Валенсия - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
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