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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 17 августа 2019
Валенсия
17.08.2019, суббота, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
58'
К. Гамейро
90+11'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Оярсабаль
Вторая желтая
Ф. Коклен
90'
+10
Желтая карточка
Э. Гарай
90'
+8
Желтая карточка
Д. Черышев
90'
+5
Пенальти не реализован!
К. Гамейро
90'
+5
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Солер
90'
85'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Муньос
Замена
Д. Черышев
️️️️
Родриго
85'
82'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Х. Сальдуа
Замена
К. Пиччини
️️️️
Х. Коста
82'
71'
Замена
А. Исак
️️️️
А. Янузай
Желтая карточка
Ф. Коклен
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Д. Васс
58'
57'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
42'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
36'
Желтая карточка
М. Мерино
29'
Желтая карточка
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
3-1-3-1-2
24
Силлессен
24
Коста
3
Паулиста
24
Гарай
13
Коклен
10
Васс
18
Солер
19
Кондогбиа
11
Гедеш
19
Родриго
9
Гамейро
4-2-3-1
13
Мойя
2
Сальдуа
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
23
Мерино
14
Ильярраменди
24
Янузай
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
18
Солер
9
Торрес
9
Торрес
18
Солер
24
Коста
12
Пиччини
12
Пиччини
24
Коста
19
Родриго
90
Черышев
90
Черышев
19
Родриго
2
Сальдуа
7
Барренечеа
7
Барренечеа
2
Сальдуа
3
Муньос
13
Родригес
13
Родригес
3
Муньос
24
Янузай
9
Исак
9
Исак
24
Янузай
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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