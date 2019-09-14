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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 14 сентября 2019
Барселона
14.09.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
5 : 2
Завершен
Валенсия
2'
А. Фати
7'
Ф. де Йонг
51'
Ж. Пике
61'
Л. Суарес
82'
Л. Суарес
27'
К. Гамейро
90+2'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
90'
+2
ГОЛ! 5:2!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Черышев
84'
Желтая карточка
Д. Черышев
ГОЛ! 5:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Гризманн
82'
78'
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
73'
72'
Замена
М. Гомес
️️️️
Родриго
Замена
И. Ракитич
️️️️
Ф. де Йонг
70'
69'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
67'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Г. Гедеш
67'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Артур
61'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Фати
60'
Желтая карточка
Ж. Альба
53'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Пике
51'
31'
Желтая карточка
Родриго
27'
ГОЛ! 2:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Родриго
ГОЛ! 2:0!
Ф. де Йонг
Пас отдал
А. Фати
7'
ГОЛ! 1:0!
А. Фати
Пас отдал
Ф. де Йонг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Артур
31
Фати
23
Перес
7
Гризманн
3-1-2-2-2
24
Силлессен
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
14
Торрес
11
Гедеш
9
Гамейро
19
Родриго
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
21
де Йонг
11
Ракитич
11
Ракитич
21
де Йонг
31
Фати
9
Суарес
9
Суарес
31
Фати
11
Гедеш
7
Кан Ин
7
Кан Ин
11
Гедеш
14
Торрес
90
Черышев
90
Черышев
14
Торрес
19
Родриго
9
Гомес
9
Гомес
19
Родриго
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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