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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Мальорка
Валенсия - Мальорка: обзор матча 01 сентября 2019
Валенсия
01.09.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
43'
Д. Парехо (П)
57'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Мальорка
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
К. Гамейро
84'
79'
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Будимир
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ф. Торрес
73'
64'
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Фебас
64'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Д. Родригес
Замена
М. Гомес
️️️️
Родриго
63'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Парехо
57'
53'
Желтая карточка
Л. Жуниор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Парехо
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Лумор
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Силлессен
14
Гайя
4
Дьякаби
24
Гарай
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
11
Гедеш
14
Торрес
9
Гамейро
19
Родриго
4-3-2-1
1
Рейна
25
Састре
21
Раильо
24
Вальент
15
Лумор
14
Баба
8
Севилья
14
Фебас
14
Родригес
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
9
Гамейро
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Гамейро
14
Торрес
90
Черышев
90
Черышев
14
Торрес
19
Родриго
9
Гомес
9
Гомес
19
Родриго
17
Будимир
14
Кубо
14
Кубо
17
Будимир
14
Родригес
7
Трайковски
7
Трайковски
14
Родригес
14
Фебас
93
Салибу
93
Салибу
14
Фебас
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Валенсия - Мальорка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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