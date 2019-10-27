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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 27 октября 2019
Осасуна
27.10.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
34'
Ойер
80'
П. Эступиньян
14'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
85'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
К. Гамейро
Замена
И. Перес
️️️️
Л. Авила
85'
ГОЛ! 2:1!
П. Эступиньян
80'
Замена
М. Кастельяно
️️️️
Р. Торрес
77'
69'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Кондогбиа
65'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Черышев
Замена
М. Кардона
️️️️
Адриан
58'
Желтая карточка
Ойер
55'
42'
Желтая карточка
Д. Черышев
ГОЛ! 1:1!
Ойер
34'
29'
Красная карточка
Родриго
14'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
К. Гамейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Луис Переа
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рубен
2
Эступиньян
16
Навас
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Ойер
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
20
Адриан
4-3-1-2
1
Хауме
14
Корреа
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
7
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
90
Черышев
19
Родриго
9
Гамейро
10
Торрес
16
Кастельяно
16
Кастельяно
10
Торрес
6
Авила
21
Перес
21
Перес
6
Авила
20
Адриан
22
Кардона
22
Кардона
20
Адриан
19
Кондогбиа
14
Торрес
14
Торрес
19
Кондогбиа
9
Гамейро
13
Коклен
13
Коклен
9
Гамейро
90
Черышев
9
Гомес
9
Гомес
90
Черышев
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Кристиан Риверо
ВР
10
Даниэль Васс
ЦП
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
10
Даниэль Васс
ЦП
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Осасуна - Валенсия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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