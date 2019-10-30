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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 30 октября 2019
Валенсия
30.10.2019, среда, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
81'
Р. Собрино
45+3'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
Желтая карточка
Л. Кан Ин
90'
+4
Желтая карточка
Д. Парехо
90'
ГОЛ! 1:1!
Р. Собрино
Пас отдал
Д. Парехо
81'
74'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Г. Паулиста
68'
Желтая карточка
Э. Гарай
52'
Желтая карточка
К. Солер
45'
+5
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Фернандо
Желтая карточка
Ф. Торрес
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Л. Окампос
32'
Желтая карточка
Х. Хордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-1-3-2-1
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
7
Кан Ин
14
Торрес
9
Гомес
4-1-3-1-1
31
Вацлик
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
18
Эскудеро
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
11
Банега
7
Окампос
14
Чичарито
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
24
Алехандро Посо
ПЗ
37
Яссин Буну
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
37
Яссин Буну
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Валенсия - Севилья
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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