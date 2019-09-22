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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леганес
Валенсия - Леганес: обзор матча 22 сентября 2019
Валенсия
22.09.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
21'
Д. Парехо (П)
35'
О. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леганес
Желтая карточка
Г. Паулиста
90'
+1
88'
Желтая карточка
Р. Перес
87'
Желтая карточка
Х. Сориано
Желтая карточка
Ф. Торрес
85'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ф. Коклен
83'
79'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Г. Каррийо
73'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Сиовас
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
59'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
М. Гомес
59'
57'
Замена
Ч. Авазим
️️️️
А. Руйбаль
Замена
Х. Коста
️️️️
Х. Луис Гайя
56'
41'
Желтая карточка
Д. Сиовас
35'
ГОЛ! 1:1!
О. Родригес
Пас отдал
Г. Каррийо
23'
Желтая карточка
Ресио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Парехо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Леганес
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-1-3-1-2
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
13
Коклен
10
Васс
19
Кондогбиа
10
Парехо
11
Гедеш
19
Родриго
9
Гомес
4-2-2-2
12
Сориано
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
5
Бустинса
21
Перес
36
Ресио
24
Руйбаль
14
Родригес
9
Каррийо
22
Брейтуэйт
13
Коклен
14
Торрес
14
Торрес
13
Коклен
9
Гомес
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Гомес
14
Гайя
24
Коста
24
Коста
14
Гайя
22
Сиовас
13
Родригес
13
Родригес
22
Сиовас
24
Руйбаль
15
Авазим
15
Авазим
24
Руйбаль
9
Каррийо
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Каррийо
Остались в запасе
Валенсия
Леганес
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
14
Хави Эрасо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
14
Хави Эрасо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Валенсия - Леганес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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