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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эйбар
Валенсия - Эйбар: обзор матча 04 января 2020
Валенсия
04.01.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
27'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эйбар
90'
+1
Вторая желтая
П. Оливейра
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ф. Коклен
89'
84'
Желтая карточка
П. Оливейра
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Родриго
83'
82'
Замена
Кике
️️️️
Шарлес
Желтая карточка
Д. Васс
77'
71'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Т. Инуи
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
71'
65'
Замена
М. Атьенса
️️️️
С. Альварес
62'
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Васс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хауме
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
13
Коклен
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
14
Торрес
9
Гомес
19
Родриго
4-2-2-2
13
Дмитрович
6
Бигас
15
Оливейра
23
Техеро
3
Анхель
6
Альварес
8
Экспозито
14
Леон
14
Инуи
19
Шарлес
9
Энрих
19
Родриго
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
19
Родриго
13
Коклен
90
Черышев
90
Черышев
13
Коклен
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
6
Альварес
20
Атьенса
20
Атьенса
6
Альварес
14
Инуи
8
де Бласис
8
де Бласис
14
Инуи
19
Шарлес
19
Кике
19
Кике
19
Шарлес
Остались в запасе
Валенсия
Эйбар
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Валенсия - Эйбар
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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