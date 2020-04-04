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  • Гарай станцевал с женой после выздоровления от коронавируса

Гарай станцевал с женой после выздоровления от коронавируса

4 апреля 2020, 19:22

Супруга защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая опубликовала в инстаграме, как убирается в доме вместе с мужем. Видео доступно ниже.

Аргентинец ранее излечился от коронавирусной инфекции. На текущий момент ни один игрок «Валенсии» не заражен.

  • Гарай заразился коронавирусом в середине марта.
  • Всего в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе десять игроков первой команды.
  • С 2014 по 2016 годы аргентинец выступал за «Зенит».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Тамары Горро
Испания. Примера Валенсия Гарай Эсекьель
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