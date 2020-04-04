Гарай станцевал с женой после выздоровления от коронавируса

Супруга защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая опубликовала в инстаграме, как убирается в доме вместе с мужем. Видео доступно ниже.
Аргентинец ранее излечился от коронавирусной инфекции. На текущий момент ни один игрок «Валенсии» не заражен.
- Гарай заразился коронавирусом в середине марта.
- Всего в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе десять игроков первой команды.
- С 2014 по 2016 годы аргентинец выступал за «Зенит».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Тамары Горро