Гарай станцевал с женой после выздоровления от коронавируса

Супруга защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая опубликовала в инстаграме, как убирается в доме вместе с мужем. Видео доступно ниже.

Аргентинец ранее излечился от коронавирусной инфекции. На текущий момент ни один игрок «Валенсии» не заражен.

Гарай заразился коронавирусом в середине марта.

Всего в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе десять игроков первой команды.

С 2014 по 2016 годы аргентинец выступал за «Зенит».