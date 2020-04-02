Superdeporte: все игроки «Валенсии» вылечились от коронавируса

Десять футболистов «Валенсии», у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, побороли болезнь.
Как стало известно Superdeporte, все зараженные игроки после лечения сдали отрицательные тесты.
Также сообщалось, что коронавирусом болеют 15 сотрудников клуба – среди них выздоровели пока не все.
- За «Валенсию» выступает россиянин Денис Черышев.
- В Испании, по данным ВОЗ, коронавирус выявлен у более чем 94 тысяч человек.
Источник: Superdeporte
Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 164 тысячи человек.