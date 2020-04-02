Superdeporte: все игроки «Валенсии» вылечились от коронавируса

Десять футболистов «Валенсии», у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, побороли болезнь.

Как стало известно Superdeporte, все зараженные игроки после лечения сдали отрицательные тесты.

Также сообщалось, что коронавирусом болеют 15 сотрудников клуба – среди них выздоровели пока не все.