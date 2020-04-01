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    Superdeporte: все игроки «Валенсии» вылечились от коронавируса

    Десять футболистов «Валенсии», у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, побороли болезнь.

    Как стало известно Superdeporte, все зараженные игроки после лечения сдали отрицательные тесты.

    Также сообщалось, что коронавирусом болеют 15 сотрудников клуба – среди них выздоровели пока не все.

    • За «Валенсию» выступает россиянин Денис Черышев.
    • В Испании, по данным ВОЗ, коронавирус выявлен у более чем 94 тысяч человек.

    Источник: Superdeporte

    Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 164 тысячи человек.

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