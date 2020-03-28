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    Число заболевших коронавирусом в «Валенсии» выросло до 25 человек

    В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, утверждает Marca.

    По информации источника, заболевание выявлено у 10 игроков первой команды и 15 сотрудников клуба.

    Имена большинства зараженных футболистов остаются неизвестными. Ранее свой диагноз подтвердили только три защитника – Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя Пенья.

    • За «Валенсию» выступает россиянин Денис Черышев.
    • В Испании, по данным ВОЗ, коронавирусом заболели более 56 тысяч человек.

    Источник: Marca

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    28.03.2020 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 28 марта 2020, 13:35

      такие цифры для маленькой страны ужасны просто, про италию вообще молчу

      0
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      Рейтинг: +61

      ACESANDEIGHTS > NEONFOL 28 марта 2020, 16:28

      давно ли испания с италией маленькие?

      1
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL > ACESANDEIGHTS 28 марта 2020, 18:56

      в китае случаев вируса уже меньше чем в италии, или что у нас там по географии, погугли сколько там населения.

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