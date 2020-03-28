Число заболевших коронавирусом в «Валенсии» выросло до 25 человек

В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, утверждает Marca.

По информации источника, заболевание выявлено у 10 игроков первой команды и 15 сотрудников клуба.

Имена большинства зараженных футболистов остаются неизвестными. Ранее свой диагноз подтвердили только три защитника – Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя Пенья.