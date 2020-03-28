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  • Число заболевших коронавирусом в «Валенсии» выросло до 25 человек

Число заболевших коронавирусом в «Валенсии» выросло до 25 человек

28 марта 2020, 13:31
3

В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, утверждает Marca.

По информации источника, заболевание выявлено у 10 игроков первой команды и 15 сотрудников клуба.

Имена большинства зараженных футболистов остаются неизвестными. Ранее свой диагноз подтвердили только три защитника – Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя Пенья.

  • За «Валенсию» выступает россиянин Денис Черышев.
  • В Испании, по данным ВОЗ, коронавирусом заболели более 56 тысяч человек.

Источник: Marca
Испания. Примера Валенсия
Комментарии (3)
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NEONFOL
1585391720
такие цифры для маленькой страны ужасны просто, про италию вообще молчу
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