Число заболевших коронавирусом в «Валенсии» выросло до 25 человек

В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, утверждает Marca.
По информации источника, заболевание выявлено у 10 игроков первой команды и 15 сотрудников клуба.
Имена большинства зараженных футболистов остаются неизвестными. Ранее свой диагноз подтвердили только три защитника – Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя Пенья.
- За «Валенсию» выступает россиянин Денис Черышев.
- В Испании, по данным ВОЗ, коронавирусом заболели более 56 тысяч человек.
Источник: Marca