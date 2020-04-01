Гарай вышел из изоляции после заражения коронавирусом

Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай объявил об окончании режима самоизоляции, в котором он находился, заразившись коронавирусом.
«И хотя мы не можем целоваться и обниматься, мы вместе. Празднуем окончание изоляции и рады, что сделали еще один шаг. Мы следуем медицинским показаниям: находясь в изоляции, мы должны продолжать оставаться в карантине еще 14 дней, сохраняя дистанцию и надевая маски», – написал футболист.
- Гарай заразился коронавирусом в середине марта.
- Всего в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.
- С 2014 по 2016 годы аргентинец выступал за «Зенит».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Эсекьеля Гарая