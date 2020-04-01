Гарай вышел из изоляции после заражения коронавирусом

Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай объявил об окончании режима самоизоляции, в котором он находился, заразившись коронавирусом.

«И хотя мы не можем целоваться и обниматься, мы вместе. Празднуем окончание изоляции и рады, что сделали еще один шаг. Мы следуем медицинским показаниям: находясь в изоляции, мы должны продолжать оставаться в карантине еще 14 дней, сохраняя дистанцию и надевая маски», – написал футболист.

Гарай заразился коронавирусом в середине марта.

Всего в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.

С 2014 по 2016 годы аргентинец выступал за «Зенит».