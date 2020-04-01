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    Гарай вышел из изоляции после заражения коронавирусом

    Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай объявил об окончании режима самоизоляции, в котором он находился, заразившись коронавирусом.

    «И хотя мы не можем целоваться и обниматься, мы вместе. Празднуем окончание изоляции и рады, что сделали еще один шаг. Мы следуем медицинским показаниям: находясь в изоляции, мы должны продолжать оставаться в карантине еще 14 дней, сохраняя дистанцию и надевая маски», – написал футболист.

    • Гарай заразился коронавирусом в середине марта.
    • Всего в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.
    • С 2014 по 2016 годы аргентинец выступал за «Зенит».
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    Публикация от text (@ezequielgaray24) 1 Апр 2020 в 6:49 PDT

    Источник: Инстаграм Эсекьеля Гарая

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    01.04.2020 18:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Теперь можно назад в Зенит.

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