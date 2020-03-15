Гарай сообщил, что болен коронавирусом

Экс-защитник «Зенита» и игрок «Валенсии» Эсекьель Гарай признался, что болен коронавирусом.

В своем инстаграме аргентинец поделился новостью, что его тест дал положительный результат.

«Очевидно, что 2020 год у меня начался плохо. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.

Теперь остается придерживаться рекомендациям органов здравоохранения. На данный момент я изолирован», – заявил Гарай.