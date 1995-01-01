Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Гарай сообщил, что болен коронавирусом

    Экс-защитник «Зенита» и игрок «Валенсии» Эсекьель Гарай признался, что болен коронавирусом.

    В своем инстаграме аргентинец поделился новостью, что его тест дал положительный результат.

    «Очевидно, что 2020 год у меня начался плохо. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.

    Теперь остается придерживаться рекомендациям органов здравоохранения. На данный момент я изолирован», – заявил Гарай.

    • Гарай выступает за «Валенсию», в составе которой также играет российский полузащитник Денис Черышев.
    • Защитник с 2014 по 2016-й выступал за «Зенит».

    Источник: Инстаграм Эсекьеля Гарая

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:14
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13844

      sssrspartak 4 часа назад

      всем здоровья!такие еще молодые !выздоравливайте все!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4544

      GoldPlayFIFARus9 4 часа назад

      Мир обезумел. Всех кто пускает сопли или кашлянул объявляют зараженными. Тот же главный тренер Арсенала Артета говорит, что прекрасно себя чувствует и не видит разницы с обычным орз.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5329

      Persona_non_Grata > GoldPlayFIFARus9 3 часа назад

      Ты наверное детдомовский и у тебя нет престарелых родственников (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1315

      Серж 69 4 часа назад

      Выздоравливай!Потом,быть может,и приедешь в гости к друганам своим питерским,ну а сейчас не надо пока,да и не пустят тебя,я надеюсь,в Россию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      ZENIT*** 4 часа назад

      Удачи в борьбе с болезнью!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      borat-chmo 4 часа назад

      Надо было в Россию переезжать,когда звали!Позор педофилу борату!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3701

      Рубинище 4 часа назад

      В Питере был бы в шоколаде и здоровый. послушай женщину и сделай наоборот называется. Защитник он суперский

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2179

      aaaaahhhh 5 часов назад

      Жалко конечно, но не надо было с бомжами по помойкам шляться..
      Поправляйся, чего уж там.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13839

      bset 5 часов назад

      В таком возрасте он почти не страшен и часто проходит без симптомов. Страшно за диабетиков и людей за 60. Надеюсь, мы сможем остановить передачу этого вируса.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2334

      Борат 5 часов назад

      Здоровья Гараю !

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75335
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru