Гарай сообщил, что болен коронавирусом

Экс-защитник «Зенита» и игрок «Валенсии» Эсекьель Гарай признался, что болен коронавирусом.
В своем инстаграме аргентинец поделился новостью, что его тест дал положительный результат.
«Очевидно, что 2020 год у меня начался плохо. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.
Теперь остается придерживаться рекомендациям органов здравоохранения. На данный момент я изолирован», – заявил Гарай.
- Гарай выступает за «Валенсию», в составе которой также играет российский полузащитник Денис Черышев.
- Защитник с 2014 по 2016-й выступал за «Зенит».
Источник: Инстаграм Эсекьеля Гарая