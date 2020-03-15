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Гарай сообщил, что болен коронавирусом

15 марта 2020, 15:14
7

Экс-защитник «Зенита» и игрок «Валенсии» Эсекьель Гарай признался, что болен коронавирусом.

В своем инстаграме аргентинец поделился новостью, что его тест дал положительный результат.

«Очевидно, что 2020 год у меня начался плохо. Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо.

Теперь остается придерживаться рекомендациям органов здравоохранения. На данный момент я изолирован», – заявил Гарай.

  • Гарай выступает за «Валенсию», в составе которой также играет российский полузащитник Денис Черышев.
  • Защитник с 2014 по 2016-й выступал за «Зенит».

Источник: Инстаграм Эсекьеля Гарая
Испания. Примера Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (7)
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bset
1584275623
В таком возрасте он почти не страшен и часто проходит без симптомов. Страшно за диабетиков и людей за 60. Надеюсь, мы сможем остановить передачу этого вируса.
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aaaaahhhh
1584276217
Жалко конечно, но не надо было с бомжами по помойкам шляться.. Поправляйся, чего уж там.
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Рубинище
1584276923
В Питере был бы в шоколаде и здоровый. послушай женщину и сделай наоборот называется. Защитник он суперский
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ZENIT***
1584277138
Удачи в борьбе с болезнью!
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Серж 69
1584277569
Выздоравливай!Потом,быть может,и приедешь в гости к друганам своим питерским,ну а сейчас не надо пока,да и не пустят тебя,я надеюсь,в Россию.
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GoldPlayFIFARus9
1584279070
Мир обезумел. Всех кто пускает сопли или кашлянул объявляют зараженными. Тот же главный тренер Арсенала Артета говорит, что прекрасно себя чувствует и не видит разницы с обычным орз.
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shuravi01
1584300336
Всем не болеть,не кашлять. Берегите себя!!!
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