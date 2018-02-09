Гарай травмировал бедро в матче с «Барселоной»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай вынужден был досрочно покинуть поле на носилках в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны». Бывший футболист «Зенита» получил травму на 70-й минуте встречи.

На данный момент известно, что 31-летний футболист получил травму левого бедра. По этой причине он может пропустить несколько недель.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 0:2. Результат первой встречи – 0:1.