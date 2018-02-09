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    Гарай травмировал бедро в матче с «Барселоной»

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай вынужден был досрочно покинуть поле на носилках в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны». Бывший футболист «Зенита» получил травму на 70-й минуте встречи.

    На данный момент известно, что 31-летний футболист получил травму левого бедра. По этой причине он может пропустить несколько недель.

    Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 0:2. Результат первой встречи – 0:1.

    Источник: AS

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    09.02.2018 09:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2018, 12:45

      гарайка в испании играть надо че не седел ровно на жопе у бомжей !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 11:05

      Мега новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 февраля 2018, 10:24

      Жаль, что здоровья тебе побольше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 9 февраля 2018, 09:20

      Здоровья!

      1
      Ответить
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